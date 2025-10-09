جاڭارعان Zeekr 001 كوپشىلىكتى نەسىمەن تاڭعالدىرماق؟
استانا. KAZINFORM - قىتايدا جاڭارتىلعان Zeekr 001 ۇلگىسىن شىعارۋعا دايىندىق قىزۋ ءجۇرىپ جاتىر. اتالعان ليفتبەك ءبىر جىلدىڭ ىشىندە-اق نارىقتاعى ەڭ كوپ تالقىلانعان مودەلدەردىڭ بىرىنە اينالدى.
بۇل تۋرالى Finratings.kz سايتى حابارلايدى.
جاڭا نۇسقاسى جاڭارعان ينتەرەرمەن، ۇزارتىلعان ءجۇرىس قورىمەن جانە ەداۋىر ارتقان قۋاتپەن ەرەكشەلەنەدى.
سىرتقى كەلبەتىندە وزگەرىس از.
Zeekr 001- ءدىڭ تانىمال بەينەسى ساقتالعان: فيرمالىق جارىق ديودتى شامدار، اسەم سىزىقتار جانە جاسىرىن ەسىك تۇتقالارى - ديزاينەرلەر ماركانىڭ ايرىقشا ءستيلىن بۇزباۋدى ءجون كورگەن.
دەگەنمەن كوزگە بىردەن تۇسەتىن ايىرماشىلىقتار دا بار: كولىكتە جاڭا دوڭگەلەك ديسكىلەرى جانە شاتىرىندا جاڭارتىلعان LiDAR سەنسورى ورناتىلعان. بۇل ۇساق وزگەرىستەر Zeekr 001 ءدىڭ جاي «رەستايلينگ» ەمەس، جارتىلاي اۆتونومدى جۇرگىزۋگە باعىتتالعان جاڭا كەزەڭگە قادام باسقانىن اڭعارتادى.
ال سالونى - ناعىز پرەميۋم دەڭگەي: اينالمالى ەكران جانە «جۇلدىزدى اسپان».
ىشكى كورىنىسى تۇگەلدەي وزگەرگەن. ورتالىق مۋلتيمەديا ەكرانى ەندى 16 ديۋيم، 3.5K اجىراتىمدىلىعىمەن (بۇرىن 15 جانە 2.5K بولعان)، ءارى ونى 30 گرادۋسقا بۇرۋعا بولادى - بۇل فۋنكسيا جولاۋشىعا ەكراندى ىڭعايلاپ كورسەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ەلەكتروموبيل قۋاتى 925 ات كۇشىنە دەيىن ارتسا، 100 ك م/ساع جىلدامدىققا دەيىنگى ۇدەۋ ۋاقىتى - نەبارى 2,8 سەكۋند. ءبىر تولىق زاريادتا جۇرەتىن قاشىقتىعى 810 شاقىرىمعا جەتەدى.
جۇرگىزۋشىنىڭ الدىندا - 39,3 ديۋيمدىك AR- HUD پروەكتسيالىق ديسپلەي جانە 13 ديۋيمدىك سيفرلىق اسپاپتار پانەلى ورنالاسقان.
ال Zeekr Sound اۋديوجۇيەسى 29 ديناميكپەن جابدىقتالىپ، سالوندى ناعىز كونسەرت زالىنا اينالدىرادى.
ارتقى ورىندىقتاعى جولاۋشىلارعا ارنالعان جايلىلىق دەڭگەيى دە جوعارى: ەلەكترلى اياق تىرەگى، سىمسىز زاريادتاۋ قۇرىلعىلارى جانە ماركانىڭ ۆيزيت كارتاسىنا اينالعان «جۇلدىزدى اسپان» توبەسى بار.
بۇعان قوسا، سالوننىڭ جاڭا جۇمساق قاپتاماسى مەن ەسىك پانەلدەرى ليۋكس اسەرىن تولىقتىرادى.
رەسمي ساتىلىمعا شىعۋ ۋاقىتى - 2025-جىلعى 11-قازان.
ديلەرلەر الدىن الا تاپسىرىس قابىلداپ جاتىر، ال دەپوزيت كولەمى - 2 مىڭ يۋان (151,6 مىڭ تەڭگە).