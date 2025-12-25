جاڭارعان Toyota Corolla قازاقستان نارىعىنا قاشان كەلەدى؟
استانا. قازاقپارات - Toyota كومپانياسى Corolla سەدانىنىڭ جاڭارتىلعان نۇسقاسىن قىتاي نارىعىندا ساتىلىمعا شىعاردى. مودەلدىڭ سىرتقى ديزاينى وزگەرىپ، الدىڭعى بۋىننىڭ قاتەلىگىنىڭ سالدارىنان قوزعالتقىشتار جەلىسى قايتا قارالدى. دەگەنمەن برەند ءبىرقاتار ەسكى موتورلاردان باس تارتتى.
جاڭارتىلعان Corolla Toyota مەن FAW بىرلەسكەن كاسىپورنىنىڭ كۇشىمەن ازىرلەنگەن. قىتايداعى باستاپقى باعاسى 9367000 تەڭگە شاماسىندا.
ديزاين جانە ولشەمدەر
سىرتقى كەلبەتى جاعىنان جاڭا Corolla Toyota-نىڭ وزگە زاماناۋي مودەلدەرىمەن ستيلدىك تۇرعىدا ۇقساس بولا ءتۇستى. الدىڭعى بامپەرى، جارىق تەحنيكاسى مەن كاپوتى قايتا جاسالعان.
گاباريتتەرى دە وزگەردى:
ۇزىندىعى 4635 م م- دەن 4710 م م- گە دەيىن ارتتى؛
وسارالىق قاشىقتىعى 50 م م- گە ۇزارىپ، 2750 م م بولدى؛
جۇكسالعىش كولەمى 470 ليتر.
بۇل وزگەرىستەر مودەلدىڭ سالونىن كەڭىرەك ەتىپ، ونى C- كلاسس سەگمەنتىندە اناعۇرلىم باسەكەگە قابىلەتتى ەتەدى.
قوزعالتقىشتار جەلىسى
موتور گامماسىندا گيبريدتى كۇشتىك قۇرىلىم ساقتالعان. ول 1,8 ليترلىك ىشتەن جاناتىن قوزعالتقىشتان 95 ات كۇشىن بەرەتىن ەلەكتروموتوردان تۇرادى. ءوندىرۋشىنىڭ مالىمەتىنشە، گيبريد نۇسقانىڭ ءجۇرىس قورى 1000 شاقىرىمعا دەيىن جەتەدى.
سونىمەن قاتار Toyota بۇرىن ۇسىنىلعان 1,2 جانە 1,5 ليترلىك قوزعالتقىشتاردان باس تارتتى. ەندى Corolla 171 ات كۇشىنە يە 2 ليترلىك اتموسفەرالىق موتورمەن جابدىقتالادى.
ال 1,2 ليترلىك تۋربوموتور Corolla-نىڭ كلاسسيكالىق ستيلدە ارلەنگەن بالاماسى Toyota Levin مودەلىنە ورناتىلادى. بۇل كولىكتى GAC كومپانياسى شىعارادى. Levin ولشەمى جاعىنان ءسال ىقشام ءارى باستاپقى باعاسى دا تومەن.
جابدىقتالۋى جانە قاۋىپسىزدىك جۇيەلەرى
جاڭارعان Corolla-نىڭ جابدىقتار تىزىمىنە مىنالار كىرەدى: 8,8 ديۋيمدىك سيفرلىق اسپاپتار پانەلى، 12,9 ديۋيمدىك ەكرانى بار مۋلتيمەديالىق جۇيە جانە بۇيىرلىك تىرەۋىشى بار الدىڭعى ورىندىقتار.
Corolla مەن Levin- ءنىڭ بازالىق كومپلەكتاتسيالارىنىڭ وزىندە Toyota Safety Sense قاۋىپسىزدىك جۇيەسىنىڭ سوڭعى نۇسقاسى ورناتىلعان.
قازاقستان نارىعىنا قاشان شىعۋى مۇمكىن؟
قازىرگى تاڭدا جاڭارتىلعان Toyota Corolla-نىڭ قازاقستان نارىعىنا رەسمي تۇردە قاشان كەلەتىنىن كومپانيا جاريالاعان جوق. الايدا Toyota-نىڭ بۇرىنعى ستراتەگياسىن ەسكەرسەك، قىتايدا دەبيۋت جاساعان مودەلدەر ادەتتە 6-12 اي ىشىندە باسقا نارىقتارعا بەيىمدەلگەن نۇسقادا شىعادى.
قازاقستاندا Corolla ءداستۇرلى تۇردە سۇرانىسقا يە مودەلدەردىڭ ءبىرى بولىپ سانالادى. سوندىقتان جاڭارتىلعان بۋىن 2025-جىلدىڭ سوڭى نەمەسە 2026-جىلدىڭ باسىندا رەسمي ديلەرلەردە پايدا بولۋى مۇمكىن دەگەن بولجام بار. بۇل رەتتە قازاقستاندىق نۇسقادا قوزعالتقىشتار جيىنتىعى مەن كومپلەكتاتسيالار جەرگىلىكتى نارىق تالاپتارىنا قاراي وزگەرۋى ىقتيمال.
ماماندار نە دەيدى؟
قازاقستانعا Toyota ماركاسىن جەتكىزىپ جۇرگەن سانجار تولەۋبەكتىڭ ويىنشا، جاڭارعان Corolla سەدانى 2026-جىلدىڭ ورتاسىندا كەلۋى مۇمكىن.
ەگەر ءبىزدىڭ نارىقتاعى كەز-كەلگەن Toyota ماركاسىنا سۇرانىستىڭ تىم كوپتىگىن ەسكەرسەك، جاڭا مودەلدى ءمىنۋ ارمان بولمايتىنى ءسوزسىز. قازىر ت م د ەلدەرىندە ءدال وسى Corolla-عا قىزىعۋشىلىق وتە جوعارى دەڭگەيدە. ونىڭ ۇستىنە جاڭا مودەل 2 ليترلى قوزعالتقىشپەن شىقتى، بۇل قازاقستاننىڭ قالاارالىق جولدارىنا تاپتىرمايتىن كولىك. دەمەك كوپ ۇزاماي، شامامەن كەلەر جىلدىڭ جاز ايلارىندا كەلىپ قالۋى ابدەن مۇمكىن، - دەدى اۆتوكولىك سالاسىنىڭ مامانى.
باعاسى جاعىنان دا قولايلى بولماق
Corolla سەدانىنىڭ ەڭ قاراپايىم كومپلەكتاتسياسى 9 ميلليون تەڭگەنىڭ شاماسىندا. دەمەك ورتاشا جانە ليۋكس ساناتىنداعى سەگمەنتكە شامامەن 2-3 ميلليون تەڭگە قوسىلادى. سوندا كولىكتىڭ شارىقتاۋ قۇنى 11-12 ميلليون تەڭگە بارادى دەگەن ءسوز. بۇل ەلىمىزدەگى كولىك نارىعىنىڭ ورتاشا باعاسى دەپ ايتۋعا بولادى.