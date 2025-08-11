جاڭارعان سايران كولىندە قانداي جۇمىستار قالدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا سايران كولىنىڭ جاعاسىن اباتتاندىرۋ جۇمىستارى ءالى دە ءجۇرىپ جاتىر.
جاڭارعان سايران كولى قازىردىڭ وزىندە الماتىلىقتاردىڭ سۇيىكتى ورنىنا اينالىپ ۇلگەردى. مۇندا اسىرەسە، كەشكىسىن دەمالۋعا كەلەتىن ادامداردىڭ قاراسى كوپ.
دەگەنمەن، كولدىڭ اينالاسىندا ءالى دە اباتتاندىرۋ جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتىر. Kazinform ساۋالىنا جاۋاپ بەرگەن الماتى اكىمدىگى نىساننىڭ 90 پايىزعا دايىن ەكەنىن حابارلادى.
- قازىرگى ۋاقىتتا اۋماقتى اباتتاندىرۋ بويىنشا سوڭعى جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتىر. سونىڭ ىشىندە: ىسكە قوسۋ-باپتاۋ ءىس-شارالارى، اۆتوماتتى سۋارۋ جۇيەسىنە قوسىمشا جابدىقتاردى ورناتۋ، جاسىل جەلەكتەردى وتىرعىزۋ، ينجەنەرلىك جەلىلەردى قوسۋ جانە ت. ب. كەيبىر ۋچاسكەلەردە سىرتقى جارىقتاندىرۋ جەلىلەرىن ورناتۋ بويىنشا قوسىمشا جۇمىستار ىستەلىپ جاتىر. سونداي-اق، قوسىمشا باسپالداق الاڭدارىندا كوتەرۋ مەحانيزمدەرىن ورناتۋ جۇمىستارى جالعاسادى، - دەپ حابارلادى اكىمدىكتەن.
قالا باسشىلىعى بۇل جۇمىستار تولىق اياقتالعاننان كەيىن عانا جاڭعىرتۋدان وتكەن سايران كولىنىڭ رەسمي اشىلۋى بولاتىنىن اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن الماتى اكىمدىگى سايران كولىندەگى جۇمىستاردى كەشىكتىرگەن مەردىگەردى سوتقا بەردى.
- بۇگىنگى تاڭدا شارت بويىنشا مىندەتتەردىڭ ۋاقتىلى ءارى ساپالى ورىندالماۋىنا بايلانىستى قوعامدىق كەڭىستىكتەردى دامىتۋ باسقارماسى «پاۆلودارسكيي رەچنوي پورت» اكسيونەرلىك قوعامىن مەملەكەتتىك ساتىپ الۋدىڭ جوسىقسىز قاتىسۋشىسى دەپ تانۋ تۋرالى سوتقا تالاپ ارىز بەردى، - دەپ مالىمدەدى قالا اكىمدىگى.
ەسكە سالايىق، 2023-جىلى سايران سۋ قويماسىنىڭ ءتۇبى 50 جىلدا العاش رەت تازارتىلدى. مەحانيكالىق تازالاۋ ناتيجەلەرىنە 142 مىڭ تەكشە مەتر لاي جانە 23 توننا تۇرمىستىق قوقىس شىعارىلدى.