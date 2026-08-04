جانارماي تاپشى: موڭعوليادا بەنزين كولىك نومىرىنە قاراي ساتىلا باستادى
استانا. قازاقپارات - موڭعوليا بيلىگى بەنزين ساتۋعا ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزدى. تامىز ايىنىڭ ورتاسىنا دەيىن جانارماي اۆتوكولىكتىڭ مەملەكەتتىك ءنومىرىنىڭ جۇپ نەمەسە تاق بولۋىنا قاراي ساتىلادى. سونىمەن قاتار ءبىر رەت ساتىپ الۋعا بولاتىن ەڭ جوعارى سوما 50 مىڭ تۋگريكپەن (شامامەن 14 دوللار) شەكتەلدى، دەپ حابارلايدى Montsame.
شەكتەۋلەر 4-تامىز كۇنى تۇنگى ساعات 00:00-دەن باستاپ كۇشىنە ەندى جانە 15-تامىزعا دەيىن جالعاسادى. ەندى جۇرگىزۋشىلەر بەنزيندى كولىگىنىڭ مەملەكەتتىك ءنومىرىنىڭ جۇپ نەمەسە تاق بولۋىنا قاراي عانا ساتىپ الا الادى. سونداي-اق جانارماي قۇيۋ بەكەتتەرىندە بەنزيندى ىدىستارعا قۇيۋعا تىيىم سالىندى.
ۇكىمەت مۇنداي شارالار قولداعى جانارماي قورىن ءتيىمدى بولۋگە، جانارماي قۇيۋ بەكەتتەرىندەگى كەزەكتى ازايتۋعا جانە اۋىلدىق جەرلەردى ۇزدىكسىز وتىنمەن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى دەپ ەسەپتەيدى.
ونەركاسىپ جانە مينەرالدىق رەسۋرستار ءمينيسترى گونگورين دامدينيام جانارماي تاپشىلىعىن مۇناي مەن مۇناي ونىمدەرىن جەتكىزۋدەگى جاھاندىق لوگيستيكالىق ىركىلىستەرمەن جانە حالىقارالىق ەنەرگەتيكالىق داعدارىسپەن بايلانىستىردى.
قوردى تولىقتىرۋ ءۇشىن موڭعوليا قوسىمشا جەتكىزۋ كوزدەرىن ىزدەۋگە كىرىستى. سونىمەن قاتار ەل بيلىگى رەسەيمەن مۇناي ونىمدەرىنىڭ ەكسپورتىن ۇلعايتۋ ماسەلەسىن تالقىلاپ، وڭتۇستىك كورەيا ۇكىمەتىمەن جانە جەرگىلىكتى مۇناي وڭدەۋ كاسىپورىندارىمەن جاڭا جەتكىزىلىمدەر بويىنشا كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتىر.