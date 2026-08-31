جانارماي قۇيۋ بەكەتتەرىندە بەنزين، ديزەل جانە اۆتوگاز باعاسى قانداي
الماتى. KAZINFORM - ەلىمىزدەگى جانارماي قۇنى ونىڭ ساپاسى مەن ايماققا بايلانىستى ءارتۇرلى ۇسىنىلعان.
31-تامىزداعى جاعداي بويىنشا باعالار:
ا ي-92
* استانا: 247 تەڭگە/ل
* الماتى: 245-249 تەڭگە/ل
* شىمكەنت: 233-235 تەڭگە/ل
ا ي-95
* استانا: 315-319 تەڭگە/ل
* الماتى: 320- 327 تەڭگە/ل
* شىمكەنت: 304-306 تەڭگە/ل
ا ي-98
* استانا: 355-365 تەڭگە/ل
* الماتى: 360-380 تەڭگە/ل
* شىمكەنت: 345-350 تەڭگە/ل
ديزەل وتىنى
* استانا: 335-337 تەڭگە/ل
* الماتى: 343-345 تەڭگە/ل
* شىمكەنت: 342-343 تەڭگە/ل
گاز
* استانا: 112 تەڭگە/ل
* الماتى: 112 تەڭگە/ل
* شىمكەنت: 102 تەڭگە/ل
ەسكە سالايىق، الەمدىك نارىقتا مۇناي باعاسى قىمباتتاپ كەلەدى.