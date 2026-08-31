KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    جانارماي قۇيۋ بەكەتتەرىندە بەنزين، ديزەل جانە اۆتوگاز باعاسى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - ەلىمىزدەگى جانارماي قۇنى ونىڭ ساپاسى مەن ايماققا بايلانىستى ءارتۇرلى ۇسىنىلعان.

    бензин
    Фото: Pexels

    31-تامىزداعى جاعداي بويىنشا باعالار:

    ا ي-92

    * استانا: 247 تەڭگە/ل

    * الماتى: 245-249 تەڭگە/ل

    * شىمكەنت: 233-235 تەڭگە/ل

    ا ي-95

    * استانا: 315-319 تەڭگە/ل

    * الماتى: 320- 327 تەڭگە/ل

    * شىمكەنت: 304-306 تەڭگە/ل

    ا ي-98

    * استانا: 355-365 تەڭگە/ل

    * الماتى: 360-380 تەڭگە/ل

    * شىمكەنت: 345-350 تەڭگە/ل

    ديزەل وتىنى

    * استانا: 335-337 تەڭگە/ل

    * الماتى: 343-345 تەڭگە/ل

    * شىمكەنت: 342-343 تەڭگە/ل

    گاز

    * استانا: 112 تەڭگە/ل

    * الماتى: 112 تەڭگە/ل

    * شىمكەنت: 102 تەڭگە/ل

    ەسكە سالايىق، الەمدىك نارىقتا مۇناي باعاسى قىمباتتاپ كەلەدى.

    ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور