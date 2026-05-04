جانارماي بەكەتتەرىندە بەنزين، ديزەل جانە اۆتوگاز باعاسى قانداي
الماتى. KAZINFORM - ەلىمىزدەگى جانارماي قۇنى ايماق پەن جانارماي قۇيۋ ستانسياسىنا بايلانىستى ءارتۇرلى ۇسىنىلعان.
4-مامىرداعى جاعداي بويىنشا باعالار:
ا ي-92
* استانا: 238 ت گ/ل
* الماتى: 238- 240 ت گ/ل
* شىمكەنت: 223- 226 ت گ/ل
ا ي-95
* استانا: 312- 315 ت گ/ل
* الماتى: 320- 322 ت گ/ل
* شىمكەنت: 303- 305 ت گ/ل
ا ي-98
* استانا: 355- 365 ت گ/ل
* الماتى: 360- 375 ت گ/ل
* شىمكەنت: 345- 350 ت گ/ل
ديزەل وتىنى
* استانا: 328- 330 ت گ/ل
* الماتى: 330- 336 ت گ/ل
* شىمكەنت: 332- 334 ت گ/ل
گاز
* استانا: 112 ت گ/ل
* الماتى: 112 ت گ/ل
* شىمكەنت: 102 ت گ/ل