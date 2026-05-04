    جانارماي بەكەتتەرىندە بەنزين، ديزەل جانە اۆتوگاز باعاسى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - ەلىمىزدەگى جانارماي قۇنى ايماق پەن جانارماي قۇيۋ ستانسياسىنا بايلانىستى ءارتۇرلى ۇسىنىلعان.

    فوتو: اعىباي اياپبەرگەنوۆ/ Kazinform

    4-مامىرداعى جاعداي بويىنشا باعالار:

    ا ي-92

    * استانا: 238 ت گ/ل

    * الماتى: 238- 240 ت گ/ل

    * شىمكەنت: 223- 226 ت گ/ل

    ا ي-95

    * استانا: 312- 315 ت گ/ل

    * الماتى: 320- 322 ت گ/ل

    * شىمكەنت: 303- 305 ت گ/ل

    ا ي-98

    * استانا: 355- 365 ت گ/ل

    * الماتى: 360- 375 ت گ/ل

    * شىمكەنت: 345- 350 ت گ/ل

    ديزەل وتىنى

    * استانا: 328- 330 ت گ/ل

    * الماتى: 330- 336 ت گ/ل

    * شىمكەنت: 332- 334 ت گ/ل

    گاز

    * استانا: 112 ت گ/ل

    * الماتى: 112 ت گ/ل

    * شىمكەنت: 102 ت گ/ل

    Бейсен Сұлтан
