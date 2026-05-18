    جانارماي بەكەتتەرىندە بەنزين، ديزەل جانە اۆتوگاز باعاسى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - ەلىمىزدەگى جانارماي قۇنى ونىڭ ساپاسى مەن ايماققا بايلانىستى ءارتۇرلى ۇسىنىلعان.

    18-مامىرداعى جاعداي بويىنشا باعالار:

    ا ي-92

    * استانا: 238-239 ت گ/ل

    * الماتى: 238- 241 ت گ/ل

    * شىمكەنت: 224- 227 ت گ/ل

    ا ي-95

    * استانا: 312- 315 ت گ/ل

    * الماتى: 320- 322 ت گ/ل

    * شىمكەنت: 303- 305 ت گ/ل

    ا ي-98

    * استانا: 355- 357 ت گ/ل

    * الماتى: 360- 375 ت گ/ل

    * شىمكەنت: 345- 350 ت گ/ل

    ديزەل وتىنى

    * استانا: 329 ت گ/ل

    * الماتى: 330- 337 ت گ/ل

    * شىمكەنت: 335 ت گ/ل

    گاز

    * استانا: 112 ت گ/ل

    * الماتى: 112 ت گ/ل

    * شىمكەنت: 102 ت گ/ل

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا ەلدەگى جانار-جاعارماي باعاسى تۋرالى جازعانبىز.

    Бейсен Сұлтан
    اۆتور