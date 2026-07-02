جانار-جاعارماي باعاسىنا باقىلاۋ كۇشەيەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى باسەكەلەستىكتى قورعاۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى مارات وماروۆ جانار-جاعارماي ماتەريالدارى نارىعىنداعى جاعداي بويىنشا اگەنتتىكتىڭ ورتالىق اپپاراتى مەن اۋماقتىق دەپارتامەنتتەرى وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن كەڭەس وتكىزدى. بۇل تۋرالى اگەنتتىكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
- كەڭەس بارىسىندا اگەنتتىك ءتوراعاسى اۋماقتىق دەپارتامەنتتەرگە مۇناي جەتكىزۋشىلەردىڭ، مۇناي ونىمدەرىن كوتەرمە ساۋدادا وتكىزۋشىلەردىڭ، سونداي-اق كولىك جانارماي قۇيۋ ستانتسيالارىنىڭ (ا ج ق س) جانە اۆتوگاز قۇيۋ ستانتسيالارىنىڭ (ا گ ق س) باعا ساياساتىنا مونيتورينگتى كۇشەيتۋدى تاپسىردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ باسەكەلەستىكتى قورعاۋ سالاسىنداعى زاڭناماسىن بۇزۋ بەلگىلەرى انىقتالعان جاعدايدا دەپارتامەنتتەرگە مونوپولياعا قارسى دەن قويۋ شارالارىن قابىلداۋ تاپسىرىلدى.
سونىمەن قاتار، اگەنتتىك باسەكەلەستىكتى قورعاۋ سالاسىنداعى زاڭناما تالاپتارىنىڭ بۇزىلۋىنا جول بەرمەۋگە باعىتتالعان ءىس-شارالار جوسپارىن ازىرلەدى. سونداي-اق وڭىرلىك شتابتاردىڭ قىزمەتى اياسىندا ۆەدومستۆوارالىق ءوزارا ءىس-قيمىل كۇشەيتىلمەك.