08:38, 24 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
جاھاندىق سۋمۋد فلوتىنىڭ جانىندا قاتتى جارىلىس بولدى
استانا. KAZINFORM - ۇشقىشسىز ۇشاقتار جوعارىدا ۇشىپ بارا جاتقان كەزدە فلوتتىڭ جانىندا قاتتى جارىلىس بولعان، دەپ حابارلايدى Aljazeera اگەنتتىگى.
قازىر توعىز كەمە شابۋىلعا ۇشىراعان. كەمەلەرگە دىبىس سوندىرەتىن گراناتالار، بەلگىسىز حيميالىق زاتتارمەن شابۋىل جاسالدى.
بەلگىلىسى:
دروندار الدا كەلە جاتقانمەن، فلوتيليا قوزعالىسىن جالعاستىرىپ كەلەدى.
كەم دەگەندە التى كەمە دىبىستى سوندىرگىش گراناتالاردىڭ شابۋىلىنا ۇشىرادى. زارداپ شەككەندەر جوق، كەمەلەرگە كەلتىرىلگەن زالال ەسەپتەلىپ جاتىر.
Zefiro كەمەسىنىڭ بورتىندا تاكەلاج زاقىمدالعان.
«يۋلارا» كەمەسىنىڭ ۇستىنە بەلگىسىز حيميالىق زات توگىلگەن.