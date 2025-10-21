ق ز
    14:39, 21 - قازان 2025 | GMT +5

    جاھاندىق جەلى جۇمىسى بۇزىلدى

    استانا. قازاقپارات - Amazon كومپانياسىنداعى ءىرى تەحنيكالىق اقاۋ جاھاندىق جەلىنىڭ جۇمىسىن بۇزدى. بۇل جاعداي الەم بويىنشا ونداعان قوسىمشانىڭ ىستەن شىعۋىنا اكەپ سوقتى.

    Глобальный сбой Amazon парализовал работу крупных сервисов
    Фото: Freepik

    ميلليونداعان تۇتىنۋشى ونلاين تولەم جاساي الماي، ينتەرنەتكە قوسىلا المادى. پايدالانۋشىلار ستريمينگتىك سەرۆيستەردىڭ، ويىن پلاتفورمالارى مەن بايلانىس وپەراتورلارىنىڭ دا ىستەن شىققانىن حابارلادى. دەسە دە، ناقتى سەبەبى ازىرگە بەلگىسىز. تەحنيكالىق اقاۋ ەكى ساعاتتان كەيىن جوندەلدى. قوسىمشالار قازىر قالىپتى رەجيمدە جۇمىس ىستەپ تۇر.

    https://24.kz

    تەگ:
    الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
