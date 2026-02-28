جاپاندا جالعىز قىستايتىن قىتايدان ەلگە ورالعان شوپاننىڭ ءبىر كۇنى - فوتورەپورتاج
وسكەمەن. KAZINFORM - باقتىبەك قالىمحان شىعىس قازاقستان وبلىسى تارباعاتاي اۋدانى سارىولەڭ اۋىلىندا قىستاقتا مال باعادى. قاقاعان اياز بەن قارلى بوراندا ءتورت تۇلىككە باس-كوز بولىپ، ولاردى قىتىمىر مىنەزدى مەزگىلدەن امان وتكىزۋ وڭاي شارۋا ەمەس.
Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى بوتاكوز كەنجەحان قىزى قىستاققا بارىپ، شوپاننىڭ اڭگىمەسىن تىڭداپ قايتتى.
- قىتايدان ەلگە ورالعاندا 19 جاستا بولدىم. كەلە سالا بالا-شاعانىڭ قامى ءۇشىن مال باعا باستادىم. شىنىمدى ايتسام، بۇرىن باعىپ كورمەگەم. وسىندا ۇيرەندىم. ءسويتىپ، مال باعىپ كەلە جاتقانىما 20 جىلعا جۋىقتاپ قالىپتى، - دەپ باستادى اڭگىمەسىن باقتىبەك قالىمحان.
تاۋى دا، سۋى دا بار سارىولەڭنىڭ تابيعاتى وزىنە مايداي جاققانىن ايتادى. دالاسى جازىق، قار قالىڭ جاتپايدى. قىستا مالدى اتپەن، جازدا موتوتسيكلمەن جايادى. مالدان بولەك، وتىن جارۋ، وت جاعۋ، قورا تازالاۋ سىندى شارۋاسى كوپ.
- باسقا جۇمىسقا بارۋ جايلى ويلاماپپىن دا. وزىمە ۇنايدى. قىستا ساعات 6 دا، جازدا 4-5 تە تۇرامىن. ءشايىمدى ءىشىپ الىپ، مالدى قورادان شىعارامىن. سودان كۇن باتا ءبىر-اق كەلەمىن، - دەيدى شوپان.
دالادا جالعىز جۇرگەندە ويعا شومىپ كەتەتىنىن، كوبىنە وتباسىنىڭ قامىن، جاقىندارىنىڭ جاعدايىن ويلايتىنىن جەتكىزدى.
- مالشى ءۇشىن ەڭ اۋىر مەزگىل - قىس. ايازى، قارى، بورانى بار دەگەندەي. ال كوكتەم شىققان سوڭ جەڭىلدەيدى. جاز دا جايلى. قىستا اقتۇتەك بوراندا قالعان كەزدەرىم بولعان. مال جۇرمەي قويىپ، ادىم جەر مۇڭ بولىپ، ابدەن قينالدىم. ايتەۋىر دەگەندە امان-ەسەن جەتتىك-اۋ. قىستىڭ جامانى سول، بوراندى كۇنى ۇيدەن شىققاندا مالدى، مالمەن كەرى قايتقاندا ءۇيدى تابا الماي سەندەلىپ كەتەسىڭ، - دەيدى باقتىبەك قالىمحان.
قىستاققا قاسقىر شاپقانىن دا كورگەن. جىرتقىشتىڭ اياق استىنان مالعا ءتيىپ، مازانى قاشىرىپ تۇراتىن كەزدەرى جيى بولماسا دا، بىرنەشە رەت ۇشىراسقان.
- قايدان شىققانىن بىلمەي دە قالاسىڭ. مال ۇرىككەندە ءيت-قۇستىڭ كەلگەنىن ءبىلىپ، لەزدە سول جاققا قاراي شابامىن. مالدىڭ اراسىنا كىرىپ، قاسقىردى ۇركىتەمىن. تالقانداعان قويى بولسا سول جەردە باۋىزدايمىن، - دەيدى مالشى.
ءسوز اراسىندا «مالشىنىڭ ءبىر كۇندىك اس-اۋقاتى قانداي؟» دەپ سۇرادىق.
- مال باعىپ جۇرگەننەن شىعار ءوزىم كۇندە ەت جەيمىن (كۇلىپ). تاڭەرتەڭ دە، تۇستە دە، كەشكە دە - ەت. تەك قاسىنداعى گارنير عانا اۋىسىپ تۇرادى، - دەيدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، مالشى بولۋ ءۇشىن ەڭبەكقورلىق، شىدامدىلىق، توزىمدىلىك كەرەك. بۇل كاسىپ ەكىنىڭ ءبىرىنىڭ قولىنان كەلمەيدى.
مالشىلار كوكتەمدى اسىعا كۇتەتىنىن ايتادى، سەبەبى جايما-شۋاق كۇندەر بويدى عانا جىلىتىپ قويمايدى، ويدى دا سەرگىتەدى.
- كوكتەمدە بايگە، كوكپار وتكىزىپ، ءبىر سەرپىلىپ، دەمالىپ قالامىز. قىستان امان شىققانىمىزدى تويلاتىپ دەگەندەي. ءوزىم دە كوكپار تارتامىن. ويىندى كورۋگە كەلەتىن ادامنىڭ دا قاراسى قالىڭ بولادى. ۇلتتىق سپورت قوي. بىزدەگى قىزىق وسى، - دەپ ءسوزىن اياقتادى شوپان.
اۆتور: بوتاكوز كەنجەحان قىزى