جاڭا زەلانديادا اۆتوكولىكتەردى پايدالانۋعا شەكتەۋ ەنگىزىلمەك
استانا. KAZINFORM - جانارماي تاپشىلىعى قاۋپىنە بايلانىستى New Zealand ۇكىمەتى اۆتوكولىكتەردى پايدالانۋعا ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرىپ جاتىر، دەپ جازدى BILD اگەنتتىگى.
بۇل تۋرالى ەلدىڭ قارجى ءمينيسترى Nicola Willis مالىمدەدى. ونىڭ ايتۋىنشا، 1979 -جىلعى زاڭدى قايتا قولدانۋ نۇسقاسى تالقىلانباق. بۇل زاڭعا سايكەس، جۇرگىزۋشىلەر اپتاسىنا ءبىر كۇن كولىك پايدالانۋدان باس تارتۋى ءتيىس. تالاپتى بۇزعاندارعا ايىپپۇل سالىنۋى مۇمكىن.
اتالعان زاڭ العاش رەت Iranian Revolution وقيعاسىنان كەيىن ەنگىزىلگەن. ول 1979 -جىلدىڭ شىلدەسىنەن 1980 -جىلدىڭ مامىرىنا دەيىن كۇشىندە بولعان. سول كەزدە دە ۇكىمەت جانارماي تۇتىنۋىن ازايتۋ ماقساتىندا وسىنداي شاراعا بارعان.
جاعداي اۆياتسيا سالاسىنا دا اسەر ەتۋى مۇمكىن. جانارماي باعاسىنىڭ قىمباتتاۋىنا بايلانىستى Air New Zealand الداعى ەكى اي ىشىندە رەيستەر سانىن شامامەن %5 عا قىسقارتۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل قىسقارتۋ، ەڭ الدىمەن، ەل ىشىندەگى باعىتتارعا قاتىستى بولادى.
جالپى، New Zealand جانارماي يمپورتىنا ايتارلىقتاي تاۋەلدى. يرانداعى سوعىس باستالعالى بەرى بەنزين باعاسى شامامەن %10 عا، ال ديزەل باعاسى %20 دان استام وسكەن. Gaspy دەرەكتەرىنە سايكەس، ەلدەگى جانارماي قورى شامامەن 50 كۇنگە عانا جەتۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى ەنەرگەتيكا ءمينيسترى Shane Jones ايتتى.