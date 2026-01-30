جاڭا زەلانديا ترامپتىڭ بەيبىتشىلىك كەڭەسىنە قوسىلۋدان باس تارتتى
استانا. KAZINFORM - جاڭا زەلانديا ۇكىمەتى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ گازا بەيبىتشىلىك كەڭەسىنە قوسىلۋ تۋرالى ۇسىنىسىن قابىلدامادى. پرەمەر-مينيستر كريستوفەر لاكسوننىڭ بۇل مالىمدەمەسىن Stuff جاڭالىقتار پورتالى جاريالادى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
- جاڭا زەلانديا ۇكىمەتى پرەزيدەنت ترامپتىڭ شاقىرۋىن قاراستىرىپ، بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ قۇرامىنا كىرمەۋگە شەشىم قابىلدادى، - دەدى لاكسون.
جاڭا زەلانديانىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ۋينستون پەتەرس ەلدىڭ ۇيىمدى قولدايتىنىن، ءبىراق بەيبىتشىلىك كەڭەسىنە قوسىلمايتىنىن باسا ايتتى.
- ءبىرقاتار مەملەكەت كەڭەس جۇمىسىنا قاتىسۋعا نيەتتەرىن ءبىلدىردى، ال جاڭا زەلانديا ايتارلىقتاي ۇلەس قوسپايدى. سونىمەن قاتار، بىزگە وسى جاڭا قۇرىلىمنىڭ قازىر دە، بولاشاقتا دا وكىلەتتىكتەرى تۋرالى ناقتىلىق قاجەت، - دەدى ول.
قاڭتاردىڭ 22 سى كۇنى داۆوستاعى دۇنيەجۇزىلىك ەكونوميكالىق فورۋم اياسىندا 19 ەلدىڭ وكىلدەرى گازا سەكتورىن بەيبىت رەتتەۋ اياسىندا قۇرىلعان بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ جارعىسىنا قول قويدى. ترامپ ۇيىمعا باسقا ەلدەردىڭ دە قوسىلعانىن حابارلادى. بەيبىتشىلىك كەڭەسى گازا سەكتورىن باسقارۋ ءۇشىن قۇرىلعان، ءبىراق ول باسقا ايماقتارداعى قاقتىعىستاردىڭ الدىن الۋ جانە شەشۋگە دە قاتىسادى دەپ جوسپارلانعان.
بۇعان دەيىن بەيبىتشىلىك كەڭەسى ترامپقا گازا سەكتورىنا قاتىستى باسىم وكىلەتتىك بەرەتىنى تۋرالى جازدىق.