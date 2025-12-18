جاڭا زامانعى ەۋروپالىق زىمىران تاسىعىشى العاشقى ساپارىن ءساتتى اياقتادى
استانا. KAZINFORM - سارسەنبى كۇنى ەۋروپالىق «Ariane» 6 زىمىرانى فرانسۋز گۆياناسىنداعى عارىش ايلاعىنان ءساتتى ۇشىرىلىپ، ەكى Galileo ناۆيگاتسيالىق سپۋتنيگىن وربيتاعا شىعاردى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
بۇل ەۋروپالىق وداق ءۇشىن ەۋروپانىڭ عارىشتىق تاۋەلسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە ارنالعان ماڭىزدى ۇشىرىلىم. ۇشىرىلىم فرانسۋز گۆياناسىنداعى كۋرۋ عارىش ايلاعىندا ءوتتى. بورتتا امەريكالىق GPS جۇيەسىنە بالاما رەتىندە قىزمەت ەتەتىن ەۋروپالىق گەولوكاتسيا جۇيەسى سانالاتىن ەكى Galileo سپۋتنيگى بولدى.
ۇشىرىلىم ءساتتى ءوتتى، ءبىراق ميسسيانىڭ ساتتىلىگى ءالى دە بىرنەشە ماڭىزدى كەزەڭدەرگە بايلانىستى. زىمىراننىڭ 23000 شاقىرىم بيىكتىكتەگى نىسانا وربيتاسىنا جەتۋى ءۇشىن بەس ساعات قاجەت بولادى. سول كەزدە Ariane 6-نىڭ سوڭعى كەزەڭى ەكى Galileo سپۋتنيگىن سوڭعى تراەكتورياسىنا قويادى.
وسى ۋاقىتقا دەيىن امەريكالىق SpaceX جانە رەسەيدىكى سياقتى شەتەلدىك كومپانيالار Galileo سپۋتنيكتەرىن وربيتاعا شىعارۋعا جاۋاپتى بولدى. Ariane 6 ارقىلى ەۋروپا عارىشتى باقىلاۋدى قالپىنا كەلتىرۋدى ماقسات ەتەدى.
- بولاشاقتا ءبىز گاليلەو شوقجۇلدىزىن Ariane مەن بىرگە ۇشىرىپ كورەمىز، - دەيدى ەۋروپالىق عارىش اگەنتتىگىنىڭ عارىشقا ۇشىرۋ جونىندەگى ديرەكتورى توني تولكەر نيلسەن.
بۇل ۇشۋ Ariane 6 زىمىرانى ءۇشىن بەسىنشى ۇشىرىلىم، ول - ەۋروپاداعى جىلدار بويى ونەركاسىپتىك دامۋدىڭ ناتيجەسى. زىمىران جاقىندا كۋرۋدا ورناتىلعان قورعانىس انگارىندا جينالدى.