12:24, 22 - تامىز 2025 | GMT +5
جاڭا وقۋ جىلىندا 30 مىڭنان استام پەداگوگ بىلىكتىلىگىن ارتتىرادى
استانا. قازاقپارات - 2025- 2026 وقۋ جىلىندا ق ر وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ «ورلەۋ» بىلىكتىلىكتى ارتتىرۋ ۇلتتىق ورتالىعى 30980 پەداگوگكە ارنالعان كۋرس ۇيىمداستىرادى.
باعدارلامالار باستاۋىش سىنىپتان باستاپ، قوعامدىق-گۋمانيتارلىق جانە جاراتىلىستانۋ- ماتەماتيكالىق باعىتتاعى ءپان مۇعالىمدەرىن قامتيدى.
سونداي-اق تىڭداۋشىلاردىڭ ءبىر بولىگى ينكليۋزيۆتى ءبىلىم بەرۋ، كوشباسشىلىق، يننوۆاتسيالار مەن سيفرلىق قۇزىرەتتىلىككە قاتىستى كۋرستاردان وتەدى.
جىل باسىنان بەرى مۇنداي كۋرستارعا 39 مىڭنان استام ءمۇعالىم قاتىستى. ولاردىڭ ىشىندە اۋىل مەكتەپتەرى پەداگوگتەرىنىڭ ۇلەسى ايتارلىقتاي باسىم - %56.
ايتا كەتەلىك 138 مىڭ وقۋشى جاڭا وقۋ جىلىن جاڭارتىلعان مەكتەپتەردە باستايدى.