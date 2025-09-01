جاڭا وقۋ جىلىن ۇلكەن جوسپارلارمەن، ۇكىلى ۇمىتپەن باستاپ وتىرمىز - مينيستر
استانا. KAZINFORM - وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى عاني بەيسەمبايەۆ قازاقستاندىقتاردى جاڭا وقۋ جىلىنىڭ باستالۋىمەن قۇتتىقتادى.
عاني بەيسەمبايەۆ Instagram-داعى پاراقشاسىندا ءبىلىم كۇنىمەن قۇتتىقتاۋىن جەتكىزىپ، جاڭا وقۋ جىلىن ءبىز ۇلكەن جوسپارلارمەن، ۇكىلى ۇمىتپەن باستاپ وتىرعانىن ايتتى.
- قۇرمەتتى ارىپتەستەر! قادىرلى ۇستازدار، اتا-انالار مەن وقۋشىلار! بۇگىن قازاقستاننىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىندەگى ءبىلىم وردالارى ءوز ەسىگىن ايقارا اشادى. جاڭا وقۋ جىلىن ءبىز ۇلكەن جوسپارلارمەن، ۇكىلى ۇمىتپەن باستاپ وتىرمىز. سىزدەردىڭ ءارقايسىڭىز ەلىمىزدىڭ بولاشاعى ءۇشىن ولشەۋسىز ۇلەس قوسىپ كەلەسىزدەر. بيىلعى وقۋ جىلى وقۋشىلارىمىز بەن ۇستازدارىمىزدى جاڭا بيىكتەردى باعىندىرۋعا شابىتتاندىراتىن جەتىستىكتەر مەن جەڭىستەرگە تولى بولسىن دەپ تىلەيمىن! ءبىلىم كۇنى قۇتتى بولسىن! - دەپ جازدى بەيسەمبايەۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن 360 مىڭ بالا مەكتەپ تابالدىرىعىنان العاش رەت اتتايدى.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، استاناداعى 206 مەكتەپتىڭ 77 سى جەكە مەنشىك.