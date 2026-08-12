جاڭا وقۋ جىلىندا قانشا بالا ءبىرىنشى سىنىپقا باراتىنى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا بالالاردى ءبىرىنشى سىنىپقا قابىلداۋ جالعاسۋدا. جاڭا وقۋ جىلىندا 380 مىڭنان استام بالا مەكتەپ تابالدىرىعىن اتتايدى دەپ كۇتىلۋدە. بۇگىندە بولجانعان بالا سانىنىڭ 320 مىڭعا جۋىعى، ياعني شامامەن 84 پايىزى مەكتەپتەرگە قابىلداندى.
قابىلدانعان بالالاردىڭ 296 مىڭعا جۋىعى مەملەكەتتىك، 23 مىڭعا جۋىعى جەكەمەنشىك مەكتەپتەردە ءبىلىم الادى. قالالىق مەكتەپتەرگە 191 مىڭعا جۋىق، اۋىلدىق مەكتەپتەرگە 128 مىڭعا جۋىق بالا قابىلداندى. سونداي-اق ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنا ەرەكشە ءبىلىم بەرۋ قاجەتتىلىكتەرى بار 4 مىڭعا جۋىق بالا قابىلداندى.
بولاشاق ءبىرىنشى سىنىپ وقۋشىلارىنىڭ 71 پايىزدان استامى قازاق تىلىندە، 26 پايىزدان استامى ورىس تىلىندە، تاعى 2,5 پايىزعا جۋىعى باسقا تىلدەردە ءبىلىم بەرەتىن سىنىپتاردى تاڭداعان. سونىمەن قاتار وزگە ۇلت وكىلدەرىنىڭ 2 مىڭنان استام بالاسى قازاق تىلىندە ءبىلىم بەرەتىن سىنىپتارعا قابىلداندى. بۇل اتا-انالاردىڭ بالالارىن قازاق تىلىندە وقىتۋعا دەگەن قىزىعۋشىلىعىنىڭ ارتىپ كەلە جاتقانىن كورسەتەدى.
قۇجاتتاردى قابىلداۋ وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى مەن جاساندى ينتەللەكت جانە تسيفرلىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ بىرلەسكەن بۇيرىعى نەگىزىندە پيلوتتىق جوبا اياسىندا جۇرگىزىلۋدە. وتىنىشتەر 2026 -جىلعى 27-مامىر مەن 31-تامىز ارالىعىندا بەكىتىلگەن كەستەگە سايكەس كەزەڭ- كەزەڭىمەن قابىلدانادى.
وتىنىشتەردىڭ 84 پايىزعا جۋىعىن اتا-انالار ەلەكتروندىق فورماتتا بەرگەن. قۇجاتتاردى egov.kz ەلەكتروندىق ۇكىمەت پورتالى نەمەسە eGov Mobile موبيلدى قوسىمشاسى ارقىلى، سونداي-اق تاڭدالعان مەكتەپكە تىكەلەي تاپسىرۋعا بولادى.
ءبىرىنشى سىنىپ وقۋشىلارىنىڭ ەڭ كوپ سانى تۇركىستان وبلىسىندا - 50 مىڭنان استام، الماتى وبلىسىندا - 35 مىڭنان استام، استانادا - 33 مىڭ، الماتىدا - 31 مىڭنان استام جانە شىمكەنتتە - 29 مىڭنان استام بولادى دەپ كۇتىلۋدە. بۇل وسى وڭىرلەردەگى حالىق سانىنىڭ كوپتىگىمەن جانە تۋۋ دەڭگەيىنىڭ جوعارى بولۋىمەن بايلانىستى.