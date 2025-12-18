13:07, 18 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
جاڭا تەرمين
امەريكالىق پسيحياتر رامي كامينسكي پسيحولوگياعا «وتروۆەرت» تەرمينىن ۇسىندى. بۇل اتاۋ كلاسسيكالىق ينتروۆەرت پەن ەكستراۆەرتتىڭ اراسىنداعى، وزىندىك ەرەكشەلىگى بار جەكە تيپكە جاتاتىن ادامداردى سيپاتتايدى.
مامانداردىڭ تۇسىندىرۋىنشە، وتروۆەرتتەر الەۋمەتتىك ورتادا ەركىن سويلەسىپ، ادامدارمەن تەز ءتىل تابىسا الادى، ءتىپتى جاقىن بايلانىس ورناتۋى دا وڭاي. الايدا ىشكى الەمىندە ولار كوپشىلىك ورتادان بەلگىلى ءبىر قاشىقتىق ساقتاعاندى، سەزىمىن جالعىز قالىپ سارالاعاندى ءجون كورەدى. سوندىقتان سىرتتاي اشىق كورىنگەنىمەن، ىشتەي وقشاۋلانۋعا بەيىم بولۋى مۇمكىن. كامينسكي مۇنداي ادامدارعا «الەۋمەتتىك بەتپەردە» ءتان ەكەنىن ايتادى، ياعني ورتاعا تەز بەيىمدەلۋ ءۇشىن ولار وزىنە ۇيرەنشىكتى ەمەس مىنەز كورسەتۋى ىقتيمال.
بەكزات قۇلشار