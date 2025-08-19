جاڭا تەحنولوگيا مەن جاساندى ينتەللەكت كىتاپحانالاردىڭ جۇمىسىن وزگەرتىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - استانادا وتكەن 89 - دۇنيەجۇزىلىك كىتاپحانا كونگرەسىندە كىتاپحانالاردىڭ بولاشاقتاعى كەلبەتى، سيفرلىق ترانسفورماتسياسى جانە جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى، دەپ حابارلايدى Jibek Joly.
كونگرەسكە الەمنىڭ 114 ەلىنەن 1700 دەن استام دەلەگات قاتىستى. شارا بارىسىندا وقىرماندارعا قىزمەت كورسەتۋدى جەڭىلدەتۋ جولدارى قارالدى. قازىردىڭ وزىندە كىتاپتاردى ونلاين تاپسىرىس بەرىپ، كەز كەلگەن ۋاقىتتا اۆتوماتتاندىرىلعان جاشىكتەردەن الۋعا مۇمكىندىك بار.
سونىمەن قاتار جاساندى ينتەللەكت سۇرانىستى تالداپ، وقىرمانعا قىزىعۋشىلىعىنا سايكەس ادەبيەتتەردى ۇسىنادى. مۇنداي جۇيەلەر قازاقستانداعى كوپتەگەن الدىڭعى قاتارلى ۋنيۆەرسيتەتتەردە بەلسەندى قولدانىلىپ كەلەدى.
- «شاعىن ستانسا» داۋىستىق كومەكشىمەن جابدىقتالعان. وعان جاقىنداپ، قاي كىتاپ قاي جەردە تۇرعانىن سۇراي الاسىز. ەكراندا كارتا اشىلادى دا، ءبىز ۋاقىت جوعالتپاي بىردەن قاجەتتى كىتاپقا بارامىز. ۋاقىت ۇنەمدەۋ ءۇشىن «اقپاراتتىق اربا» قولدانىلادى. ارنايى قۇرىلعىنى كىتاپتاردىڭ قاسىنا اپارساق، ولاردىڭ بارلىق مالىمەتى ەكراندا پايدا بولادى. ءبىز ەندى كىتاپتى اشىپ، بەتتەرىن اقتارمايمىز، تەك قۇرىلعىنى جاقىنداتساق جەتكىلىكتى، - دەيدى IDLOGIC كومپانياسى حالىقارالىق ساتۋ ءبولىمىنىڭ جەتەكشىسى سوفيا چەرنىشوۆا.
ايتا كەتەيىك، الماتىدا ينتەراكتيۆتى ايماقتارى بار زاماناۋي بالالار كىتاپحاناسى اشىلادى.
ۇلتتىق ەلەكتروندى كىتاپحانانى پايدالانۋشىلار سانى %44 ارتتى.