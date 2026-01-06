سەگىز جاسار شاباندوز قىز جاڭا جىلدا ارمانداعان تۇلپارىنا قول جەتكىزدى
پاۆلودار. KAZINFORM - جاڭا جىل مەرەكەسى پاۆلودارلىق ياسمينا قوجانوۆا ءۇشىن ناعىز عاجايىپ كەزەڭگە اينالدى. ول الەۋمەتتىك جەلىدەگى قولداۋشىلارىنىڭ ارقاسىندا ءوزى ارمانداعان تۇلپارىن تىزگىندەپ، قۋانىشقا بولەندى.
بيىلعى جاڭا جىل مەرەكەسى الدىندا ياسمينا جەرگىلىكتى «تۇلپار پاۆلودار» ات كلۋبىنىڭ Instagram پاراقشاسىندا «ەگەر پاراقشا 10 مىڭ جازىلۋشى جيناسا، ونىڭ ءوز اتى بولۋ ارمانى ورىندالار ەدى» دەگەن ءۇمىتىن بىلدىرگەن ەدى. جەتكىنشەكتىڭ باستاماسى كوپشىلىكتىڭ كەڭ قولداۋىنا يە بولىپ، ناتيجەسىندە جازىلۋشىلار سانى 17 مىڭنان استى.
- ءبىز ياسمينانىڭ يدەياسىن قولدادىق، ال ناتيجە كۇتكەننەن دە جوعارى بولدى. بۇل ادامداردىڭ يگى ىستەر ءۇشىن بىرىگە الاتىنىن كورسەتتى، - دەپ اتاپ ءوتتى ات كلۋبىنىڭ وكىلدەرى.
تۇلپار تابىستالعان ساتتە ياسمينا شىنايى العىسىن ءبىلدىرىپ، تالىمگەرلەرىنە جانە ءوز ارمانىنىڭ ورىندالۋىنا اتسالىسقان بارلىق جانعا ريزاشىلىعىن جەتكىزدى.
ياسمينا كىشكەنە كەزىنەن اتقۇمار بولىپ وسكەن. بۇل ەرەكشەلىك وعان اكەسىنەن دارىعان. ونىڭ العاشقى ۇستازى دا اكەسى. نۇسقاۋشىلار قىزدىڭ تابيعي قابىلەتىن ەرەكشە اتاپ وتەدى: ول اتتىڭ كوڭىل كۇيىن سەزىنىپ، ونى قورىقپاي، سەنىمدى تۇردە باسقارا الادى. بوس ۋاقىتىن ول كوبىنە ات ۇستىندە وتكىزەدى.