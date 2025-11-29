جاڭا تالاپ: جانازا اسىندا سالات، تورت، جەمىس قويۋعا تىيىم سالىندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسى جانازا كەزىندەگى ىسىراپتى ازايتۋ ماقساتىندا اس بەرۋ ءتارتىبىن جاڭارتىپ، ارنايى ءمازىر بەكىتتى.
ەندى قارالى جيىنداردا قوناقتارعا ارتىق سالات، تورت، ءبالىش پەن ءتۇرلى جەمىس-جيدەك قويۋعا تىيىم سالىنادى.
ق م د ب وكىلدەرى سوڭعى جىلدارى جانازا اسىندا دا ورىنسىز داڭعازا كوبەيىپ، داستارحاننىڭ شەكتەن تىس تولى بولۋىن يسلام قاعيداتتارىنا قايشى دەپ اتاپ ءوتتى. بۇگىندە كەي وڭىرلەردە جانازا داستارحانىنىڭ ءسان-سالتاناتى تويدان كەم تۇسپەي، ىسىراپشىلدىققا جول بەرىلىپ وتىرعانى بەلگىلى.
يمام ءومىرزاق بەكقوجانىڭ ايتۋىنشا، قارالى ۇيدەگى باستى ماقسات - كەلگەن جاماعاتتى قاراپايىم تۇردە تاماقتاندىرۋ. ارتىق كورسەتىلىمگە، ءدۇبىرلى داستارحان جاساۋعا جول بەرىلمەۋى كەرەك.
ءمۇفتيات بەكىتكەن قۇجاتتى حالىققا دۇرىس جەتكىزۋ - جەرگىلىكتى يمامداردىڭ مىندەتى. بارشا جۇرت وسى تارتىپكە باعىنىپ، جانازا اسىن قاراپايىمدىققا بەيىمدەيدى دەگەن ءۇمىتىمىز بار، - دەدى ول ينفورمبيۋرو 31 گە بەرگەن سۇحباتىندا.
قازىر بۇل تالاپ ارقالىقتا، پاۆلودار مەن اباي وبلىستارىندا، سونداي-اق جەزقازعان قالاسىندا ەنگىزىلگەن.
بۇعان دەيىن ەكونوميست ساپارباي جۇبايەۆ قازاقستاندا توي مەن اسقا كەتەتىن شىعىنداردىڭ شامادان تىس كوبەيۋى قوعامدا وزەكتى ماسەلەگە اينالعانىن ايتىپ ەدى.