جاڭا تاشكەنت قانداي بولماق: وزبەكستاندا قالا جوسپارى ۇسىنىلدى
استانا. KAZINFORM - جاڭا تاشكەنتتىڭ قۇرىلىس جونىندەگى ديرەكتسياسى قالانىڭ باس جوسپارىن، سونداي-اق قۇرىلىس بارىسى، كولىك جانە ينجەنەرلىك ينفراقۇرىلىمنىڭ دامۋى جانە بولاشاق دامۋ جوسپارلارى تۋرالى اقپاراتتى ۇسىندى.
ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆ جاڭا تاشكەنتكە ساپارى كەزىندە جوسپارمەن وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆپەن بىرگە تانىستىپ ءوتتى.
جاڭا تاشكەنتتىڭ اۋماعى 20 مىڭ گەكتار جەردى قۇرايدى. الداعى سەگىز جىل ىشىندە وندا 200 مىڭ پاتەر سالۋ جوسپارلانعان، ال قالا اقىرىندا 2 ميلليونعا دەيىن تۇرعىندى ورنالاستىرا الادى.
جوبانىڭ ءبىرىنشى كەزەڭى زاماناۋي تۇرعىن ءۇي كەشەندەرى، الەۋمەتتىك جانە بيزنەس نىساندارى، سونداي-اق ءبىلىم بەرۋ جانە مادەني مەكەمەلەردىڭ قۇرىلىسىن قامتىپ وتىر.
جوبا اياسىندا شاۆكات ميرزيەيەۆ پەن يلحام اليەۆ وزبەكستاننىڭ نيزامي اتىنداعى ۇلتتىق پەداگوگيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ جاڭا كامپۋسىنىڭ اشىلۋ سالتاناتىنا دا قاتىستى.
بۇدان باسقا، قالادا مەملەكەتتىك مەكەمەلەر، عىلىمي جانە مادەني ورتالىقتار، قوناق ۇيلەر، قىزمەت كورسەتۋ جانە ىسكەرلىك كەشەندەر سالىنادى.
قالا قۇرىلىسى كەزىندە زاماناۋي ۋربانيستيكا، «جاسىل قالا» جانە ەنەرگيا تيىمدىلىگى قاعيداتتارىنا باسىمدىق بەرىلەدى. جەر استى ينجەنەرلىك جەلىلەرىن تارتۋ، ەنەرگيا ۇنەمدەيتىن تەحنولوگيالاردى پايدالانۋ جانە كەڭ جاسىل ايماقتار مەن قوعامدىق كەڭىستىكتەردى قۇرۋ كوزدەلگەن.
جاڭا قالانىڭ ماڭىزدى قۇرامداس بولىگى كولىك ينفراقۇرىلىمى بولماق. جاڭا كوپىرلەر، مەترو جەلىسى، جاياۋ جۇرگىنشىلەر جانە ۆەلوسيپەد جولدارى جاڭا تاشكەنت پەن استانانىڭ قازىرگى بولىگى اراسىنداعى تىعىز بايلانىستى قامتاماسىز ەتەدى.