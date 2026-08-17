جاڭا سايلاۋ جۇيەسى پارتيالاردى جاۋاپكەرشىلىگىن ارتتىرۋعا ىنتالاندىرادى - ساراپشى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسى قابىلدانعاننان كەيىنگى العاشقى قۇرىلتاي سايلاۋى مەملەكەتتىك باسقارۋدىڭ ءتيىمدى ءارى جاۋاپتى فورماتىنا كوشۋ ۇدەرىسىن اياقتايدى. مۇنداي پىكىردى شيان جياۋتۇڭ ۋنيۆەرسيتەتى ورتالىق ازيا، قازاقستان جانە رەسەي قۇقىقتارىن زەرتتەۋ ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى سوفيا ۋشۋروۆا ءبىلدىردى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ پەكيندەگى مەنشىكتى ءتىلشى.
ساراپشىنىڭ ايتۋىنشا، زاڭ شىعارۋشى ورگاننىڭ جاڭارتىلعان قۇرىلىمىندا جەكەلەگەن كانديداتتىڭ جەكە امبيتسياسى ەمەس، ساياسي پارتيالار ۇسىناتىن يدەيالار، كەشەندى باعدارلامالار مەن دامۋ ستراتەگيالارىنىڭ ءادىل باسەكەسى الدىڭعى ورىنعا شىعادى.
- جاڭا سايلاۋ جۇيەسى پارتيالاردى جاۋاپكەرشىلىگىن ارتتىرۋعا جانە ەكونوميكا، بيزنەستى قولداۋ، ءبىلىم بەرۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە الەۋمەتتىك ساياسات سالالارىندا جۇيەلى شەشىمدەر ۇسىنۋعا ىنتالاندىرادى. بۇل - ءار ازاماتقا بارىنشا جاقىن ءارى تۇسىنىكتى باعدارلاماسى بار تاراپ جەڭىسكە جەتەتىن تۇجىرىمدامالار باسەكەسى، - دەپ ەسەپتەيدى ول.
ونىڭ سوزىنشە، قازاقستاندا رەسمي تىركەلگەن بارلىق جەتى ساياسي پارتيانىڭ سايلاۋ ناۋقانىنا قاتىسۋى شىنايى ساياسي پليۋراليزمدى قامتاماسىز ەتىپ، دەموكراتيالىق ينستيتۋتتاردىڭ ءىس جۇزىندە ءتيىمدى جۇمىس ىستەپ جاتقانىن كورسەتەدى.
- مەملەكەت ۇسىنعان سيفرلىق سەرۆيستەر ءار ازامات ءۇشىن داۋىس بەرۋدىڭ قولجەتىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتەدى. سايلاۋ ۇدەرىسى زاماناۋي سيفرلىق ستاندارتتارعا بەيىمدەلگەن. سايلاۋشىلار تىزىمىنەن ءوزىڭىزدى ونلاين تەكسەرۋگە، ال بولاتىن جەرىڭىز وزگەرگەن جاعدايدا داۋىس بەرۋگە ىڭعايلى ۋچاسكەدە ۋاقىتىلى داۋىس بەرۋ ءۇشىن ەسەپتەن شىعارۋ كۋالىگىن راسىمدەۋگە بولادى. بۇل ۇيىمداستىرۋ جۇمىستارىنىڭ جوعارى دەڭگەيدە جۇرگىزىلگەنىن جانە جۇيەنىڭ سايلاۋشىلاردى بارىنشا كەڭ قامتۋعا باعىتتالعانىن كورسەتەدى، - دەدى ول.
سوفيا ۋشۋروۆا سايلاۋالدى ۇگىت-ناسيحاتتىڭ جاي عانا راسىمدىك كەزەڭ بولۋدان قالىپ، قوعاممەن تىكەلەي ءارى سىندارلى ديالوگ جۇرگىزەتىن الاڭعا اينالىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
ونىڭ پىكىرىنشە، اشىق كەزدەسۋلەر، بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنداعى پىكىرتالاستار جانە سيفرلىق پلاتفورمالار ارقىلى پارتيالار ءوز باعدارلامالارىنىڭ ءىس جۇزىندەگى ماڭىزىن دالەلدەۋى ءتيىس.
- قازىرگى سايلاۋ ۇدەرىسى جاي عانا فورمالدى جاڭارتۋ نەمەسە رەفورما ءۇشىن جاسالعان رەفورما ەمەس. بۇل - قازاقستاننىڭ ساياسي جۇيەسىن تەرەڭ جاڭعىرتۋ. بۇگىندە ەل مەملەكەتتىك باسقارۋدىڭ بۇكىل مودەلىن تۇبەگەيلى وزگەرتۋ كەزەڭىنەن ءوتىپ جاتىر. وسىنداي جاعدايدا پارلامەنت سايلاۋى قاتارداعى ەلەكتورالدىق وقيعا بولۋدان قالىپ، بيلىك ينستيتۋتتارىن قايتا جاڭعىرتۋدىڭ نەگىزگى كەزەڭىنە اينالىپ، مەملەكەتتىڭ ۇزاق مەرزىمدى تۇراقتىلىعىنىڭ نەگىزىن قالىپتاستىرادى، - دەپ قورىتىندىلادى ساراپشى.
بۇعان دەيىن قازاقستاننىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسى ەكونوميكانىڭ تۇراقتىلىعىن ارتتىرۋعا، ينۆەستيتسيا تارتۋعا جانە ادامي كاپيتالدى دامىتۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن اشىق جاعداي قالىپتاستىراتىنى حابارلانعان.