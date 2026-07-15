جاڭا سالىق كودەكسى: كىمدەرگە جەڭىلدىك بەرىلىپ، قانداي وزگەرىس اكەلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جاڭا سالىق جانە بيۋدجەت كودەكستەرى كۇشىنە ەنىپ، سالىق ساياساتىنىڭ جاڭا كەزەڭى باستالدى.
رەفورما ەكونوميكانىڭ ناقتى سەكتورىن قولداۋعا، سالىق جۇكتەمەسىن ءادىل بولۋگە جانە كولەڭكەلى ەكونوميكانى قىسقارتۋعا باعىتتالعان، دەپ حابارلايدى ۇكىمەت.
جاڭا سالىق ساياساتى العاشقى ناتيجەلەرىن كورسەتە باستادى. بيىلعى ءبىرىنشى جارتىجىلدىقتا مەملەكەتتىك بيۋدجەت كىرىستەرى وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا شامامەن %16 عا ءوستى. بۇل وسىمگە قوسىلعان قۇن سالىعى (ق ق س) تۇسىمدەرىنىڭ شامامەن ءبىر جارىم ەسەگە ارتۋى ەلەۋلى ۇلەس قوستى.
رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىقتاعى ورىندالۋ قورىتىندىسى بويىنشا ترانسفەرتتەردى ەسەپتەمەگەندەگى كىرىستەر 8,5 تريلليون تەڭگەنى قۇراپ، جوسپار %100,6 عا ورىندالدى. بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىنەن %24,6 عا نەمەسە 1,7 تريلليون تەڭگەگە كوپ.
- رەفورما قازىردىڭ وزىندە ەلەۋلى ماكروەكونوميكالىق ناتيجەلەر كورسەتىپ وتىر. بيىلعى ءبىرىنشى جارتىجىلدىقتا مەملەكەتتىك بيۋدجەت كىرىستەرى بىلتىرعى سايكەس كەزەڭمەن سالىستىرعاندا شامامەن %16 عا ءوستى. ەلدىڭ كىرىس بازاسىن نىعايتۋعا ققس تۇسىمدەرىنىڭ شامامەن ءبىر جارىم ەسەگە ارتۋى دا ەلەۋلى ۇلەس قوستى،- دەلىنگەن ۇكىمەتتىڭ اقپاراتىندا.
كولەڭكەلى ەكونوميكانى قىسقارتۋ باعىتىنداعى شارالاردىڭ ناتيجەسىندە ق ق س تولەۋشىلەر سانى 22,3 مىڭعا ارتىپ، 158,2 مىڭ سۋبەكتىگە جەتتى. وسى وڭ ءۇردىستى ساقتاپ، ناتيجەسىن نىعايتۋ ماقساتىندا 2026-2028 -جىلدارعا ارنالعان كولەڭكەلى ەكونوميكاعا قارسى ءىس-قيمىلدىڭ كەشەندى جوسپارى بەكىتىلدى.
كورپوراتيۆتىك تابىس سالىعىنىڭ بازالىق مولشەرلەمەسى %20 دەڭگەيىندە ساقتالدى. بانك قىزمەتى ءۇشىن ول %25 عا دەيىن كوتەرىلسە، اگرارلىق سەكتور ءۇشىن جەڭىلدەتىلگەن %3 مولشەرلەمە بەلگىلەندى. ق ق س-تىڭ بازالىق مولشەرلەمەسى %16 بولىپ بەكىتىلدى. سونىمەن قاتار دارىلىك زاتتارعا، وقۋ ادەبيەتتەرىنە جانە باسپا ءسوز ونىمدەرىنە تومەندەتىلگەن ق ق س مولشەرلەمەلەرى ەنگىزىلدى.
جاڭا كودەكس اياسىندا جەكە تابىس سالىعىنىڭ پروگرەسسيۆتى مولشەرلەمەسى ەنگىزىلدى. جىلدىق تابىسى 8,5 مىڭ ا ە ك-تەن نەمەسە 36,7 ميلليون تەڭگەدەن اساتىن ازاماتتار وسى سومادان جوعارى كىرىس بولىگىنە عانا %15 مولشەرلەمەمەن سالىق تولەيدى. ال قالعان ازاماتتار ءۇشىن سالىق مولشەرلەمەسى وزگەرىسسىز ساقتالدى.
- سونىمەن قاتار ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورىنان تولەنەتىن زەينەتاقى تولەمدەرى جەكە تابىس سالىعىنان تولىق بوساتىلدى. پايدالانۋ مەرزىمى 10 جىلدان اسقان جەڭىل اۆتوكولىكتەر ءۇشىن كولىك سالىعى %30 عا، ال 20 جىلدان اسقان اۆتوكولىكتەر ءۇشىن %50 عا تومەندەتىلدى. بۇدان بولەك، I جانەⅡ توپتاعى مۇگەدەكتىگى بار ادامدارعا ارنالعان الەۋمەتتىك سالىقتىق شەگەرىم مولشەرى 5 مىڭ ا ە ك-كە دەيىن ۇلعايتىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سالىقتىق اكىمشىلەندىرۋ جۇيەسى سەرۆيستىك مودەلگە كوشۋدە. ناتيجەسىندە سالىقتار مەن الىمداردىڭ جالپى سانى %20 عا، ال سالىقتىق ەسەپتىلىك نىساندارىنىڭ سانى %30 عا قىسقارتىلدى. رەفورمانى ىسكە اسىرۋ ماقساتىندا 239 نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكت قابىلدانىپ، جوبالىق وفيس ينفراقۇرىلىمى قۇرىلدى.
ايتا كەتەيىك، جاڭا سالىق كودەكسىنىڭ جوباسىنا تۇزەتۋلەر پاكەتى ازىرلەندى.