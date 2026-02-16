جاڭا سالىق كودەكسى بويىنشا تىركەلۋ، ەسەپ بەرۋ جانە تولەۋ ءتارتىبى قالاي وزگەرەدى
الماتى. KAZINFORM - الماتى مەملەكەتتىك كىرىستەر دەپارتامەنتىنىڭ باسشىلىعى جاڭا سالىق كودەكسىنىڭ وتپەلى ەرەجەسىن ءتۇسىندىرىپ، ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعاندار، شاعىن بيزنەس پەن شارۋا قوجالىقتارى ءۇشىن قانداي وزگەرىس بولاتىنىن جانە ولار وتپەلى كەزەڭدە نەنى ەسكەرۋى كەرەگىن ايتىپ بەردى.
جاڭا سالىق كودەكسى ەنگىزىلگەنگە دەيىن قازاقستاندا 7 ارناۋلى سالىق رەجيمى قولدانىلدى، ولاردىڭ قاتارىندا پاتەنت، موبيلدى قوسىمشا، وڭايلاتىلعان دەكلاراتسيا، تىركەلگەن شەگەرىم، بولشەك سالىق پەن اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋارىن وندىرۋشىلەرگە ارنالعان جەكەلەگەن رەجيمدەر بولدى. 2026-جىلدان باستاپ جۇيە وڭتايلاندىرىلادى: ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعاندار ءۇشىن، وڭايلاتىلعان دەكلاراتسيا نەگىزىندەگى رەجيم مەن شارۋا قوجالىقتارىنا ارنالعان ءۇش ارناۋلى سالىق رەجيمى عانا قالادى.
وزگەرىستەردىڭ ماقساتى - سالىق سالۋدى تۇسىنىكتى ەتۋ، اكىمشىلىك جۇكتەمەنى ازايتىپ، الەۋمەتتىك قورعاۋعا قولجەتىمدىلىكتى بارىنشا كەڭەيتۋ.
ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعاندارعا ارنالعان جاڭا ارناۋلى سالىق رەجيمىن جەكە كاسىپكەر رەتىندە تىركەلمەگەن، جالدامالى جۇمىس كۇشىن پايدالانبايتىن جانە رۇقسات ەتىلگەن قىزمەتپەن اينالىساتىن، تابىسى از قازاقستان ازاماتتارى مەن قانداستار قولدانا الادى. ايلىق تابىس 300 ا ە ك- تەن (شامامەن 1,3 ميلليون تەڭگە) اسپاۋعا ءتيىس. بۇل رەجيم بويىنشا جەكە كاسىپكەر رەتىندە تىركەلۋ تالاپ ەتىلمەيدى، سالىقتىق ەسەپ تاپسىرىلمايدى، جەكە تابىس سالىعىنىڭ مولشەرلەمەسى %0 دەڭگەيىندە بەلگىلەنگەن.
- ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعاندارعا ارنالعان جاڭا رەجيم بارىنشا جەڭىلدەتىلگەن جانە تابىسى از ءارى تۇراقسىز ازاماتتارعا باعىتتالعان. جالعىز مىندەتتەمە - تابىستىڭ %4 مولشەرىندە الەۋمەتتىك تولەمدەردى تولەۋ. بۇل زەينەتاقى جۇيەسىن، مەديتسينا مەن الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋدى قولجەتىمدى ەتەدى. بۇل ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتۋدى زاڭداستىرۋ مەن ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ جولىنداعى ماڭىزدى قادام، - دەپ ءتۇسىندىردى الماتى مەملەكەتتىك كىرىستەر دەپارتامەنتىنىڭ جەكە كاسىپكەرلەر مەن جەكە تۇلعالاردى اكىمشىلەندىرۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى نۇرلىبەك وسپانوۆ وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگ كەزىندە.
ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعانداردىڭ بارلىق وپەراتسياسى ارناۋلى موبيلدى قوسىمشا ارقىلى جۇرگىزىلەدى. وندا چەكتەر قالىپتاستىرىلادى، تابىسى ەسەپكە الىنىپ، الەۋمەتتىك تولەمدەر اۆتوماتتى تۇردە ەسەپتەلەدى. ينتەرنەت-پلاتفورمالار ارقىلى جۇمىس ىستەيتىندەر ءۇشىن جارنالاردى پلاتفورمالار وپەراتورلارى اۋدارادى. بايلانىس قولجەتىمسىز ەلدى مەكەندەردە مىندەتتەمەلەر اي قورىتىندىسى بويىنشا ورىندالادى.
شاعىن جانە ورتا بيزنەس ءۇشىن وڭايلاتىلعان دەكلاراتسيا نەگىزىندەگى ارناۋلى سالىق رەجيمى ساقتالىپ، جاڭارتىلدى. ونى جىلدىق تابىسى 600 مىڭ ا ە ك- كە دەيىن (شامامەن 2,6 ميلليارد تەڭگە) بولاتىن، قىزمەت ءتۇرى تىيىم سالىنعان تىزبەگە كىرمەيتىن سالىق تولەۋشىلەر قولدانا الادى. رەجيم جەكە تابىس سالىعى نەمەسە كورپوراتيۆتىك تابىس سالىعى بويىنشا %4 ءبىرىڭعاي مولشەرلەمەنى، قوسىلعان قۇن سالىعى مەن الەۋمەتتىك سالىقتان بوساتۋدى، سونداي-اق دەكلاراتسيانى جىلىنا ەكى رەت تاپسىرىپ، سالىقتى ەكى رەت تولەۋدى كوزدەيدى.
- ءبىز وڭايلاتىلعان دەكلاراتسيانى ساقتاپ قالدىق، ءبىراق ونى بيزنەس ءۇشىن يكەمدىرەك ءارى قولايلى ەتتىك. تابىس شەگىنىڭ جوعارى بولۋى كاسىپكەرلەرگە بيزنەستى بولشەكتەمەي وسىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، ەڭبەكاقى قورىن ەسكەرۋ مۇمكىندىگى رەسمي جالاقى تولەۋدى جانە جۇمىسپەن قامتۋدى زاڭداستىرۋدى ىنتالاندىرادى، - دەدى الماتى مەملەكەتتىك كىرىستەر دەپارتامەنتىنىڭ مەملەكەتتىك قىزمەتتەر باسقارماسىنىڭ باسشىسى باقتىگۇل سەيىتوۆا.
شارۋا قوجالىقتارى ءۇشىن ارناۋلى رەجيمدى قولدانۋ ءتارتىبى نەگىزىنەن ساقتالدى. ءبىرىڭعاي جەر سالىعى جويىلعاننان كەيىن مۇنداي قوجالىقتار بۇرىنعى مولشەرلەمە بويىنشا - تابىستىڭ 0,5 پايىزى كولەمىندە جەكە تابىس سالىعىن تولەي بەرەدى. ولار مۇلىك سالىعى، كولىك سالىعى، ق ق س جانە الەۋمەتتىك سالىقتى قوسا العاندا ءبىراز سالىق تۇرىنەن بوساتىلادى، ەسەپتى جىلىنا ءبىر رەت تاپسىرادى. سالىق تولەۋ اۋىل شارۋاشىلىعى ءوندىرىسىنىڭ ماۋسىمدىلىعىن ەسكەرە وتىرىپ، جىلىنا ەكى رەت جۇزەگە اسىرىلادى.
سونداي-اق جاڭا رەجيمدەرگە كوشۋ ءتارتىبى دە ءتۇسىندىرىلدى. وڭايلاتىلعان دەكلاراتسيانى قولدانۋ ءۇشىن 2026-جىلعى 1-ناۋرىزعا دەيىن سالىق تولەۋشىنىڭ كابينەتى، E- Salyq Business قوسىمشاسى، بانكتىڭ موبيلدى قولدانباسى نەمەسە قاعاز نىسان ارقىلى حابارلاما بەرۋ قاجەت. ايتپەسە، سالىق تولەۋشى اۆتوماتتى تۇردە جالپىعا بىردەي بەلگىلەنگەن رەجيمگە اۋىستىرىلادى. بۇرىن پاتەنت نەمەسە موبيلدى قوسىمشا ارقىلى جۇمىس ىستەگەن ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعاندار باسقا رەجيمدى تاڭداماعان جاعدايدا جەكە كاسىپكەر رەتىندە تىركەۋدەن اۆتوماتتى تۇردە شىعارىلادى. شارۋا قوجالىقتارىن حابارلاما بەرمەي-اق اۆتوماتتى تۇردە كوشىرەدى.
- وتپەلى كەزەڭ سالىق تولەۋشىلەر جاڭا ەرەجەلەرگە سابىرمەن ءارى ارتىق قيىندىقسىز بەيىمدەلۋى ءۇشىن قاراستىرىلعان. سالىق سالۋ رەجيمىن ۋاقىتىلى انىقتاپ، قاجەت بولعان جاعدايدا حابارلاما بەرۋ ماڭىزدى. بارلىق وزگەرىس راسىمدەردى جەڭىلدەتۋگە جانە اناعۇرلىم تۇسىنىكتى ءارى ءادىل سالىق جۇيەسىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان، - دەپ ءتۇسىندىردى دەپارتامەنت وكىلدەرى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن سالىق كودەكسىن ەنگىزۋ جونىندەگى جوبالىق كەڭسە اپتا سايىن بيزنەس ماسەلەسىن قارايتىنىن جازعانبىز.