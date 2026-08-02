جاڭا رەيستەر، زاماناۋي كوشپەندى: ەلىمىزدە تۋريزم سالاسى قالاي وزگەرىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - تۋريزم سالاسى بيىل دا قارقىندى دامىپ كەلەدى. جاڭا حالىقارالىق باعىتتار ىسكە قوسىلىپ، تۋريستەرگە ارنالعان مۇمكىندىكتەر كەڭەيىپ جاتىر. Kazinform تۋريستىك نارىقتاعى نەگىزگى وزگەرىستەرگە شولۋ جاسادى.
قازاقستاندىقتار قاي ەلدەرگە كوبىرەك ساياحاتتاي باستادى
2026 -جىلعى جازعى تۋريستىك ماۋسىمدا قازاقستاندىقتاردىڭ ساياحات تاڭداۋىندا ءبىرقاتار وزگەرىس بايقالىپ وتىر. بيىل شەتەلدىك باعىتتار اراسىندا ۆەتنام، مىسىر، تايلاند، تۇركيا، قىتاي جانە مالديۆ ارالدارى سۇرانىسقا يە.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى تۋريزم يندۋسترياسى كوميتەتىنىڭ مالىمەتىنشە، 2025-2026 -جىلى ۆەتنام مەن مىسىرعا سۇرانىس وسكەن، ال قىتاي ۆيزاسىز رەجيم مەن تىكەلەي رەيستەردىڭ ارقاسىندا پوزيتسياسىن نىعايتقان. الەمدەگى گەوساياسي جاعدايعا بايلانىستى تۋريستەردىڭ ءبىر بولىگى ب ا ءا -دەن ازيا باعىتتارىنا اۋىسقان.
كوميتەتتىڭ باعالاۋىنشا، قازاقستاندىقتاردىڭ شەتەلگە ساياحاتتاۋىنا ەڭ الدىمەن تۋرلاردىڭ قۇنى مەن قولجەتىمدىلىگى اسەر ەتىپ وتىر. ونىڭ ىشىندە ۆيزاسىز رەجيم مەن چارتەرلىك رەيستەردىڭ بولۋى دا ماڭىزدى ءرول اتقارۋدا. سونىمەن قاتار جاڭا اۋە رەيستەرىنىڭ اشىلۋى، قىتاي، ازيا جانە ەۋروپا باعىتتارىنىڭ كەڭەيۋى دە تۋريستەردىڭ تاڭداۋىنا ىقپال ەتىپ جاتىر.
بۇدان بولەك، ۆاليۋتا باعامى مەن گەوساياسي جاعدايعا بايلانىستى كەيبىر تاياۋ شىعىس باعىتتارىنا سۇرانىس تومەندەگەن. جاعاجايلىق دەمالىس پەن ماۋسىمدىق فاكتورلار دا قازاقستاندىقتاردىڭ قاي ەلگە باراتىنىن ايقىندايتىن نەگىزگى ولشەمدەردىڭ ءبىرى بولىپ وتىر.
قازىرگى تاڭدا قازاقستاندىقتاردىڭ شەتەلگە ساياحاتىن جەڭىلدەتۋ ءۇشىن جاڭا حالىقارالىق اۋە رەيستەرىن اشۋ، تىكەلەي رەيستەر سانىن ارتتىرۋ جانە ۆيزالىق رەجيمدى جەڭىلدەتۋ باعىتىندا جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتىر. كومتەت بۇل قادامدار تانىمال تۋريستىك باعىتتاردىڭ قولجەتىمدىلىگىن ەداۋىر ارتتىراتىنىن اتاپ ءوتتى.
- ماسەلەن، Air Astana اۋەكومپانياسى شاڭحاي، گۋاڭجوۋ، لارناكا جانە دالامان سياقتى جاڭا باعىتتاردى ىسكە قوسىپ، سەۋل مەن ءبىرقاتار حالىقارالىق مارشرۋتتار بويىنشا ۇشۋ جيىلىگىن ارتتىرىپ جاتىر. ال FlyArystan 2026 -جىلعى 3 قىركۇيەكتەن باستاپ ۇرگەنىشكە، سونداي-اق 23 قىركۇيەكتەن باستاپ قىتايدىڭ چۋنتسين قالاسىنا جاڭا حالىقارالىق رەيستەردى باستاۋدى جوسپارلاپ وتىر، - دەدى تۋريزم يندۋسترياسى كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ايدىن قاپاشيەۆ.
ىشكى تۋريزم بويىنشا قاي وڭىرلەر كوش باستاپ تۇر
شەتەلدىك باعىتتارمەن قاتار قازاقستاندىقتاردىڭ ەل ىشىندە ساياحاتتاۋعا دا قىزىعۋشىلىعى ساقتالىپ وتىر. ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، 2026 -جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىندا قوناقۇيلەر مەن دەمالىس ورىندارىندا قىزمەت كورسەتكەن تۋريستەر سانى بويىنشا الماتى قالاسى كوش باستادى. بۇل كەزەڭدە قالاعا 472930 تۋريست كەلگەن. ول جالپى تۋريستىك اعىننىڭ 24,1 پايىزىن قۇراعان.
ودان كەيىن استانا قالاسى تۇر. ەلورداعا 352243 تۋريست كەلگەن، بۇل جالپى كورسەتكىشتىڭ 17,9 پايىزىنا تەڭ. كوشباسشى وڭىرلەر قاتارىندا اقمولا وبلىسى (161169 تۋريست)، شىمكەنت قالاسى (139443 تۋريست) جانە الماتى وبلىسى (112845 تۋريست) بار.
ال تەك قازاقستاندىق تۋريستەردىڭ كورسەتكىشىنە نازار اۋدارعاندا وڭىرلەردىڭ ورنى وزگەرەدى. 2026 -جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىندا ىشكى تۋريستەر سانى بويىنشا اقمولا وبلىسى كوش باستاپ، مۇندا 159442 تۋريست دەمالعان. ودان كەيىن شىمكەنت قالاسى – 133028، الماتى وبلىسى – 111242، تۇركىستان وبلىسى - 84931 جانە شىعىس قازاقستان وبلىسى - 80010 تۋريست كورسەتكىشىمەن العاشقى بەستىككە كىردى.
سوڭعى جىلدارى ىشكى ءتۋريزمنىڭ وڭىرلىك قۇرىلىمى دا وزگەرىپ كەلەدى. 2022- 2023 -جىلدارى كوشباسشىلار قاتارىندا اقمولا، شىعىس قازاقستان جانە الماتى وبلىستارى بولسا، 2024 -جىلى ماڭعىستاۋ وبلىسى تۋريستەر سانىنىڭ ايتارلىقتاي ءوسۋىنىڭ ارقاسىندا الدىڭعى ورىندارعا شىققان.
- ماسەلەن، 2025 -جىلى اقمولا جانە الماتى وبلىستارى كوشباسشىلىق پوزيتسيالارىن نىعايتتى. ال 2026 -جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىندا تۇركىستان وبلىسى العاش رەت ىشكى تۋريستەر ەڭ كوپ بارعان بەس ءوڭىردىڭ قاتارىنا ەندى. مينيسترلىك مۇنى وڭىردەگى تۋريستىك ينفراقۇرىلىمنىڭ دامۋى جانە تاريحي- مادەني تۋريزمگە قىزىعۋشىلىقتىڭ ارتۋىمەن بايلانىستىرادى، - دەدى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى.
جالپى ەلىمىزدە دەمالۋشىلار اراسىندا الماتى، استانا جانە شىمكەنت سياقتى ءىرى قالالار، سونداي-اق اقمولا، الماتى، تۇركىستان جانە شىعىس قازاقستان وبلىستارى نەگىزگى تۋريستىك باعىتتار رەتىندە سۇرانىسقا يە. سونىمەن قاتار تابيعي رەكرەاتسيالىق ايماقتار مەن كۋرورتتىق باعىتتارعا قىزىعۋشىلىقتىڭ ارتۋى وڭىرلىك ءتۋريزمنىڭ تۇراقتى ءوسىپ كەلە جاتقانىن كورسەتەدى.
كوميتەتتىڭ تۇسىندىرۋىنشە، ىشكى باعىتتاردىڭ ازاماتتار اراسىندا تانىمال بولۋى ولاردىڭ جاقىن ورنالاسۋىمەن، تىلدىك كەدەرگىلەردىڭ جوقتىعىمەن، بيلەت باعاسىنىڭ قولجەتىمدىلىگىمەن جانە قىسقا مەرزىمدى دەمالىستى ۇيىمداستىرۋدىڭ وڭايلىعىمەن بايلانىستى.
سونىمەن قاتار تۋريستىك ينفراقۇرىلىم مەن قىزمەتتەردىڭ ارتۇرلىلىگى دە ىشكى ساياحاتقا دەگەن سۇرانىستى ارتتىرادى. قازاقستان وڭىرلەرىندە ەمدىك- ساۋىقتىرۋ، ەكوتۋريزم جانە جاعاجاي دەمالىس باعىتتارى دامىپ كەلەدى. بۇل ساپارلاردى دەمالىس كۇندەرىندەگى قىسقا سەرۋەن رەتىندە دە، ءارتۇرلى ساناتتاعى ازاماتتارعا ارنالعان تولىققاندى دەمالىس رەتىندە دە جوسپارلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
جاڭا اۋەجايلار سالىنىپ، وتباسىلىق دەمالىس قولجەتىمدى بولا تۇسپەك
ىشكى ءتۋريزمنىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋ ماقساتىندا بىرنەشە جۇيەلى شارا ىسكە اسىرىلىپ جاتىر. سونىڭ ءبىرى - Kids Go Free باعدارلاماسى. باعدارلاما اياسىندا وتاندىق تۋروپەراتورلاردىڭ تۋرپاكەتتەرىنە كىرەتىن 2- 17 جاس ارالىعىنداعى بالالاردىڭ اۋەبيلەتى سۋبسيديالانادى. كوميتەت مالىمەتىنشە، بۇل وتباسىلاردىڭ ساياحات شىعىنىن ەداۋىر ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
سونىمەن قاتار ماڭعىستاۋ جانە Щۋچە- بۋراباي كۋرورتتىق ايماقتارىن، سونداي-اق الماتى تاۋ كلاستەرىن دامىتۋدىڭ كەشەندى جوسپارلارى بەكىتىلگەن.
كەندىرلى، زايسان جانە كاتونقاراعايدا جاڭا اۋەجايلار سالىنىپ جاتىر. مينيسترلىك شالعاي وڭىرلەرگە قاتىناۋدى جەڭىلدەتەتىن بۇل ينفراقۇرىلىمدىق جوبالاردى 2026 -جىلى اياقتاۋدى كوزدەپ وتىر.
ىشكى ءتۋريزمدى دامىتۋدا ءىرى ءىس-شارالاردى ۇيىمداستىرۋعا دا ءمان بەرىلىپ وتىر. وتكەن جىلدىڭ سوڭىندا ەل بويىنشا 55 شارانى قامتيتىن وقيعالىق كۇنتىزبە بەكىتىلدى. 2026 -جىلدىڭ باسىنان بەرى جوسپارلانعان 55 ءىس-شارانىڭ 25 ى وتكىزىلگەن.
تامىزدا بەس ءىرى فەستيۆال وتەدى
تامىز ايىندا استانا قالاسىندا، سونداي-اق اتىراۋ، قوستاناي، ماڭعىستاۋ جانە الماتى وبلىستارىندا بەس ءىس-شارا وتكىزۋ جوسپارلانعان. ولاردىڭ قاتارىندا قوستاناي وبلىسىنداعى «Qostanai Dala Fest» اگروفەستيۆالى، استاناداعى «Comic Con Astana» گيك- فەستيۆالى، ماڭعىستاۋ وبلىسىنداعى «Aq maya Fest» شۇبات فەستيۆالى، اتىراۋ وبلىسىنداعى «لوتوس» ەكولوگيالىق فەستيۆالى جانە الماتى وبلىسىنداعى «بايسەركە اسپانى» اۆياشوۋى بار.
- جالپى حالىقارالىق اۋديتوريانىڭ قىزىعۋشىلىعىن تۋدىراتىن بىرەگەي باستامالارعا دا قولداۋ كورسەتىپ كەلەدى. سونىڭ ءبىرى - Mad Max پوستاپوكاليپسيس الەمى ستيلىندەگى Drive Forum GREAT ORDA فەستيۆالى. مينيسترلىك مالىمەتىندە بۇل جيىنعا قازاقستان، رەسەي، وزبەكستان، قىرعىزستان جانە وزگە دە ەلدەردەن 1500 دەن استام ساياحاتشى مەن قوناق كەلەدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر، - دەدى ايدىن قاپاشيەۆ.
Neo Nomad ۆيزاسىن العانداردىڭ كوبى 73 ەلدىڭ ازاماتى الدى
قازاقستان شەتەلدىك تۋريستەرمەن قاتار ەلدە قاشىقتان جۇمىس ىستەگىسى كەلەتىن شەتەل ازاماتتارىن دا تارتۋعا ءمان بەرىپ وتىر. وسى ماقساتتا 2024 -جىلى قاراشادا Neo Nomad ۆيزاسى ىسكە قوسىلعان.
بۇل ۆيزا شەتەلدىك كومپانيالارعا قاشىقتان جۇمىس ىستەيتىن نەمەسە شەتەلدىك تاپسىرىس بەرۋشىلەرگە قىزمەت كورسەتەتىن جانە تابىسىن شەتەلدىك كوزدەردەن الاتىن ازاماتتارعا ارنالعان.
2026 -جىلعى ماۋسىم ايىنىڭ سوڭىنداعى جاعداي بويىنشا، 19 مەملەكەتتىڭ ازاماتتارىنا 73 Neo Nomad ۆيزاسى رەسىمدەلگەن. ونىڭ ىشىندە ەڭ كوپ ۆيزانى ا ق ش ازاماتتارى العان - 27. ۇلىبريتانيا ازاماتتارىنا 9، كانادا ازاماتتارىنا 8 ۆيزا بەرىلگەن.
سونداي-اق Neo Nomad ۆيزاسىن اۋستراليا، فرانسيا، كورەيا رەسپۋبليكاسى، گەرمانيا، يرلانديا، پولشا، لاتۆيا جانە باسقا ەلدەردىڭ ازاماتتارى العان.
- قازىرگى ۋاقىتتا ۆيزا الۋشىلاردىڭ ماماندىقتارى بويىنشا جەكە ستاتيستيكا جۇرگىزىلمەيدى. دەگەنمەن بۇل ۆيزالىق رەجيم ەڭ الدىمەن IT سالاسىنىڭ قىزمەتكەرلەرىنە، كونسۋلتانتتارعا، ديزاينەرلەرگە، ماركەتولوگتارعا، كاسىپكەرلەرگە جانە كرەاتيۆتى يندۋستريا وكىلدەرىنە ارنالعان. وسىلايشا، قىزمەتىن قاشىقتان جۇزەگە اسىرا الاتىن ماماندار ۆيزانىڭ مۇمكىندىكتەرىن پايدالانا الادى، - دەدى كوميتەت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى.
باعدارلاما سالىستىرمالى تۇردە جاڭا بولعانىمەن، ستاتيستيكا وعان دەگەن قىزىعۋشىلىقتىڭ بىرتىندەپ ارتىپ كەلە جاتقانىن كورسەتەدى. ماسەلەن، 2026 -جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىندا 2025 -جىلعى كورسەتكىشكە تەڭ كولەمدە ۆيزا بەرىلگەن.
قازاقستان سيفرلىق كوشپەندىلەردى نەسىمەن قىزىقتىرادى
قاشىقتان جۇمىسپەن قامتۋ جانە يكەمدى جۇمىس فورماتى كەڭ تارالعان ا ق ش، ۇلى بريتانيا جانە كانادا ازاماتتارى باعدارلاماعا ەرەكشە قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىر. ويتكەنى ايدىن قاپاشيەۆتىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاندا تۇرۋ جانە كۇندەلىكتى قىزمەتتەردى پايدالانۋ قۇنى ءبىرقاتار شەتەلدىك مەملەكەتپەن سالىستىرعاندا قولجەتىمدى.
- بۇل ۇزاق مەرزىمگە كەلەتىن ماماندارعا باسپانا جالداۋ، كولىكپەن ءجۇرۋ جانە كۇندەلىكتى قاجەتتىلىكتەرگە جۇمسالاتىن شىعىندى ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سونداي-اق سيفرلىق كوشپەندىلەر ءۇشىن ينتەرنەت ساپاسى دا ماڭىزدى. قازاقستاندا سيفرلىق جانە قالالىق ينفراقۇرىلىم قالىپتاسقان، ال ءىرى قالالاردا قاشىقتان جۇمىس ىستەۋگە قاجەت بايلانىس پەن قىزمەتتەر قولجەتىمدى، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار ول شەتەلدىك ماماندار ەلدە قاۋىپسىز جاعدايدا تۇرىپ، جۇمىسىن جالعاستىرا الاتىنىن دا ەسكە سالىپ ءوتتى.
- Neo Nomad ۆيزاسىنىڭ يەلەرى قازاقستاندا ءبىر جىلعا دەيىن بولىپ، وسى ارالىقتا ەلگە بىرنەشە رەت كىرىپ- شىعۋعا قۇقىلى. ولار قازاقستاندا جۇرگەنىمەن، شەتەلدىك جۇمىس بەرۋشىدە جۇمىس ىستەۋىن نەمەسە شەتەلدەگى تاپسىرىس بەرۋشىلەرگە قىزمەت كورسەتۋىن جالعاستىرا بەرەدى، - دەدى ايدىن قاپىشيەۆ.
سونداي-اق ول تابيعي جانە تۋريستىك ورىنداردىڭ كوپتىگى دە باعدارلامانىڭ ارتىقشىلىقتارىنىڭ ءبىرى سانالاتىنىن اتاپ ءوتتى. سيفرلىق كوشپەندىلەر جۇمىستان بوس ۋاقىتىندا تاۋلى ايماقتارعا، ۇلتتىق پاركتەرگە، كولدەر مەن كۋرورتتىق وڭىرلەرگە ساياحاتتاي الادى. وسىلايشا ولار جۇمىس پەن ساياحاتتى قاتار الىپ جۇرۋگە مۇمكىندىك الادى.
- Neo Nomad ۆيزاسى تۋرالى اقپارات شەتەلدە بىرنەشە ارنا ارقىلى تاراتىلادى. ونى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى قازاقستاننىڭ باسقا مەملەكەتتەردەگى ەلشىلىكتەرى مەن كونسۋلدىقتارى ارقىلى ناسيحاتتايدى. تۋريزم سالاسىنا جاۋاپتى مينيسترلىك تە ەلدىڭ تۋريستىك مۇمكىندىكتەرىن تانىستىرۋ كەزىندە وسى باعدارلاما تۋرالى مالىمەت بەرەدى. ۆيزاعا قاتىستى اقپارات رەسمي ينتەرنەت- رەسۋرستاردا جاريالانىپ، شەتەلدىك نارىقتارداعى اۋديتورياعا جەتكىزىلەدى. قاشىقتان جۇمىس ىستەۋ كەڭ تاراعان ا ق ش، ۇلى بريتانيا جانە كانادا ازاماتتارىنىڭ قىزىعۋشىلىعى جوعارى ەكەنى بايقالادى، - دەدى كوميتەت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى.
ول باعدارلاما جاقىندا ىسكە قوسىلعاندىقتان، ازىرگە ونى تۇبەگەيلى وزگەرتۋ جوسپارلانباعانىن اتاپ ءوتتى. الدىمەن ۆيزانى قولدانۋ تاجىريبەسى زەرتتەلىپ، قولدانىستاعى تەتىكتىڭ تيىمدىلىگى باعالانادى. تالداۋ ناتيجەسىنە قاراي باعدارلامانى جەتىلدىرۋ، شەتەلدەگى اقپاراتتىق جۇمىستى كۇشەيتۋ جانە Neo Nomad ۆيزاسىنىڭ تانىمالدىعىن ارتتىرۋ ماسەلەلەرى قارالۋى مۇمكىن. الايدا كوميتەت ءتوراعاسى ورىنباسارىنىڭ الداعى جىلدارى قازاقستانعا قانشا سيفرلىق كوشپەندىنى تارتۋ كوزدەلىپ وتىرعانى جونىندە ناقتى كورسەتكىشى ازىرگە بەكىتىلمەگەن.
اۆتور
نازەركە سۇيىندىك