جاڭا قاۋىپتى ويىندار شىقتى: مينيسترلىك اتا-انالارعا ۇندەۋ جولدادى
استانا. KAZINFORM - وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى بالالاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ كوميتەتى بالالار ويىندارىنا ەرەكشە نازار اۋدارۋعا شاقىرىپ، اتا-انالارعا ۇندەۋ جولدادى.
- سوڭعى كەزدە حالىقارالىق جانە وتاندىق بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا بوتەن ادامداردىڭ ويىنشى كەيپىندە بالالارمەن تانىسىپ، سەنىمىنە كىرىپ، ولاردى جابىق چاتقا شاقىرىپ، زاڭعا قايشى ارەكەتتەرگە يتەرمەلەيتىنى جونىندە الاڭداتارلىق دەرەكتەر جاريالانىپ جاتىر. كوميتەت ينتەرنەت كەڭىستىگىندە بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن اتا-انا نەگىزگى قاعيدا مەن قاۋىپتى بەلگىلەردى ءبىلۋى ءتيىس ەكەنىن ەسكە سالادى. ايتا كەتەيىك، اتا-انا باقىلاۋىن ورناتۋ جانە بالانىڭ ينتەرنەتتەگى بەلسەندىلىگىن قاداعالاۋ، ونلاين-قاتەردەن قورعاۋدىڭ سەنىمدى جولى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بالالاردىڭ ينتەرنەتتەگى قاۋىپسىزدىگى:
جەكە مالىمەتپەن (اتى-ءجونى، مەكەنجاي، تەلەفون، وتباسى جايلى مالىمەت) بولىسپەگەنى ءجون؛
Instagram ،Telegram ،TikTok، ۆكونتاكتە سەكىلدى جەلىدەگى قاۋىپتى توپتار مەن انونيمدى چاتتارعا كىرمەگەنى ابزال؛
اتا-اناسى تەكسەرمەگەن كۇماندى ونلاين-ويىنداردان اۋلاق بولۋ؛
اتا-انا بالانىڭ ءىس-ارەكەتىن قالاي باقىلاي الادى؟
اتا-انا باقىلاۋىنىڭ پارامەترىن پايدالانىڭىز (Family Link - Android ءۇشىن، Screen Time - iOS ءۇشىن)؛
بالانىڭ الەۋمەتتىك جەلىدەگى دوستارى مەن جازىلىمدارىنىڭ ءتىزىمىن باقىلاڭىز؛
اتى-ءجونى جوق، تۇسىنىكسىز بەلگىلەرمەن، يەروگليفتەرمەن نەمەسە كۇماندى سۋرەتتەرمەن جاسالعان پاراقشالارعا نازار اۋدارىڭىز.
كوڭىل ءبولۋ قاجەت بەلگىلەر:
بالا دۇرىس ۇيىقتامايدى، تۇندە جيى ويانادى؛
دەنەسىندە تۇسىنىكسىز جاراقات، كوگەرۋلەر پايدا بولادى؛
تۇيىقتالىپ، اشۋشاڭ بولىپ، سويلەسۋدەن قاشادى؛
مازمۇنى دەپرەسسيۆتى نەمەسە اگرەسسيۆتى بەينەنى جيى كورەدى؛
قورقىنىشتى سۋرەتتەر سالىپ، ونىڭ ءمانىن تۇسىندىرمەيدى.
بالاعا قالاي كومەك كورسەتۋ قاجەت؟
ەموتسيونالدىق جاعدايىن جىتى باقىلاڭىز؛
بالاڭىزبەن جيى سويلەسىپ، كۇندەلىكتى ومىرىنە قىزىعۋشىلىق تانىتىڭىز؛
بالا كەز كەلگەن ساتتە ويىمەن بولىسە الاتىنىن سەزىنۋى كەرەك.
كومەك قاجەت بولسا، قايدا جۇگىنۋ كەرەك؟
قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا(102)؛
مەكتەپتەگى پەداگوگ-پسيحولوگقا؛
مەكتەپ جانىنداعى اتا-انانى قولداۋ كورسەتۋ ورتالىعىنا؛
بالالاردى پسيحولوگيالىق قولداۋ ورتالىعىنا؛
وڭىرلىك بالا قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىلگە؛
تاۋلىك بويى، تەگىن جۇمىس ىستەيتىن «111» بايلانىس ورتالىعىنا.
تاياۋدا ايەل قۇقىعى مەن بالا قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتەتىن زاڭنىڭ كۇشىنە ەنگەلى ءبىر جىلدىڭ ىشىندە نە وزگەرگەنى تۋرالى جازعان ەدىك.
سونداي-اق كوميتەت بالانى زاڭسىز جۇمىسقا تارتقاندارعا جاۋاپكەرشىلىكتىڭ بارىن ەسكە سالىپ، بالالار ەڭبەگى قورعالۋ كەرەكتىگىن ەسكەرتتى.