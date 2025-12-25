جاڭا نارسە ۇيرەنۋ الجۋدىڭ الدىن الادى
استانا. قازاقپارات - ميدىڭ «جاستىعىن» ساقتاۋدىڭ ەڭ ءتيىمدى جولىنىڭ ءبىرى - جاڭا نارسە ۇيرەنۋ. ءتىل مەڭگەرۋ، مۋزىكالىق اسپاپتا ويناۋ نەمەسە بي ساباعىنا قاتىسۋ - ميعا جاتتىعۋ زالى سياقتى اسەر ەتەدى. قولدانىلماعان نەيروندىق «بۇلشىقەتتەر» السىرەيدى، ال جاڭا داعدىلار جاڭا بايلانىستاردى قالىپتاستىرادى، دەپ حابارلايدى nypost.com.
ماڭىزدىسى - تاپسىرما تىم وڭاي دا، تىم قيىن دا بولماۋى كەرەك. مىسالى، گيتارا كوورديناتسيانى، زەيىندى جانە جادىنى قاتار ىسكە قوسادى. ۇناماسا، اس ازىرلەۋ نەمەسە ءسوزجۇمباق تا جارايدى. ءبىر شارت بار: مي ءاردايىم جاڭا سوقپاقپەن ءجۇرۋى ءتيىس.
مۋزىكانىڭ دا ۇلەسى زور. جاستىق شاقتاعى اندەردەن تۇراتىن پلەيليست كوڭىل كۇيدى كوتەرىپ قانا قويماي، ءلاززات پەن ەستەلىككە جاۋاپ بەرەتىن مي ايماقتارىن بەلسەندىرەدى. ال جالعىزدىقتا تەحنولوگيا كومەكتەسەد: حابارلاما، قوڭىراۋ، بەينەبايلانىس.
الەۋمەتتىك قارىم-قاتىناس ميدا BDNF دەپ اتالاتىن عاجايىپ «تىڭايتقىشتىڭ» كوپ بولىنۋىنە اسەر ەتەدى. بۇل مولەكۋلا نەيرونداردىڭ ءوسۋىن قولدايدى. زەرتتەۋلەر جالعىزدىقتىڭ ميعا زيانى تەمەكى شەگۋ سەكىلدى قاۋىپتەرمەن پارا- پار ەكەنىن كورسەتەدى. سەبەبى ول قابىنۋدى كۇشەيتىپ، التسگەيمەرگە ءتان اقۋىزداردىڭ جينالۋىن جەدەلدەتۋى مۇمكىن.
فيزيكالىق بەلسەندىلىك تە ۇمىت قالماۋى كەرەك. كۇنىنە 3 مىڭ قادامنىڭ ءوزى مي دەنساۋلىعىنا وڭ اسەر ەتەدى. دۇكەنگە جاياۋ بارۋ، ليفتتىڭ ورنىنا باسپالداق تاڭداۋ سياقتى ءىس-ارەكەتتەر ۇساق-تۇيەك كورىنگەنىمەن، جيناقتالا كەلە ناتيجە بەرەدى.
دەمەنتسيانىڭ ەمى ءالى تابىلماعانىمەن، الدىن الۋ قۇرالدارى جەتكىلىكتى. قوزعالىس، ۇيرەنۋ، بايلانىس سياقتى قاراپايىم ادەتتەر ميدى قورعاۋدىڭ ەڭ سەنىمدى ينۆەستيسياسى. بولاشاقتا بۇل ينۆەستيسيانىڭ ديۆيدەندى ۇزاق ءارى ساپالى ءومىر بولۋى مۇمكىن.