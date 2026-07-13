جاڭا Mercedes-AMG CLA 45 نەسىمەن ەرەكشەلەنەدى
استانا. قازاقپارات - اۆتوموبيل يندۋسترياسى ەلەكترلەندىرۋ داۋىرىنە اياق باسقان سايىن وندىرۋشىلەردىڭ الدىندا كۇردەلى ماسەلە تۋىندادى. اتاپ ايتقاندا جوعارى ونىمدىلىكتى ساقتاي وتىرىپ، جۇرگىزۋشىگە ەموتسيا سىيلايتىن ءداستۇرلى سپورتكاردىڭ مىنەزىن قالاي جوعالتپاۋ كەرەك؟
جاڭا ەلەكترلى Mercedes-AMG CLA 45 ءدال وسى سۇراققا جاۋاپ ىزدەگەن مودەلدەردىڭ ءبىرى سانالادى. نەمىس ينجەنەرلەرى بۇل جولى تەك قۋاتتى ەلەكتر كولىگىن عانا ەمەس، بەنزيندى AMG ۇلگىلەرىنىڭ ەموتسياسىن سيفرلىق تەحنولوگيالار ارقىلى قايتا جاڭعىرتۋعا تىرىسقان.
ەلەكترلى كولىك ەندى «ءتىرى» سەزىلەدى
Mercedes-AMG جاڭا CLA 45- ءتىڭ باستى ەرەكشەلىگى - جۇرگىزۋشىنىڭ سەزىمىنە اسەر ەتەتىن تەحنولوگيالارعا باسىمدىق بەرىلۋى. ەلەكتر قوزعالتقىشىنىڭ تابيعاتىنا ءتان ۇنسىزدىك بۇل مودەلدە ادەيى وزگەرتىلگەن.
ينجەنەرلەر Mercedes-AMG A 45 S مودەلىنىڭ ءتورت سيليندرلى قوزعالتقىشىنىڭ دىبىسىن ارنايى جازىپ الىپ، ونى سيفرلىق فورماتتا قايتا جاساعان. جۇيە كولىكتىڭ جىلدامدىعىنا، جۇكتەمەسىنە جانە ۇدەۋىنە قاراي قوزعالتقىش ءۇنىن ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە وزگەرتىپ وتىرادى. بۇعان قوسا، ورىندىقتاردىڭ ءدىرىلى، ۆيرتۋالدى بەرىلىس اۋىستىرۋ جانە تاحومەتردىڭ جۇمىسى ءداستۇرلى بەنزيندى سپورتكاردىڭ اسەرىن بەرەدى.
بۇل - اۆتوموبيل وندىرىسىندەگى جاڭا ءۇردىس. بۇرىن ينجەنەرلەر ىشتەن جاناتىن قوزعالتقىشتىڭ دىبىسىنان ارىلۋعا ۇمتىلسا، ەندى ەلەكترلى كولىكتەرگە سول ەموتسيانى قايتا ەنگىزۋگە تىرىسۋدا.
اقىلدى اەروديناميكا تيىمدىلىكتى ارتتىرادى
جاڭا CLA 45 تاعى ءبىر ماڭىزدى جاڭالىق - بەلسەندى اەروديناميكا جۇيەسىمەن جابدىقتالعان.
بەلگىلى ءبىر جىلدامدىققا جەتكەندە ارتقى سپويلەر اۆتوماتتى تۇردە كوتەرىلىپ، كولىكتىڭ جولعا جابىسۋىن جاقسارتادى. ال سپورتتىق رەجيمدەردە بۇل ەلەمەنتتەر جۇرگىزۋشىنىڭ ارەكەتىن كۇتپەي-اق جۇمىسقا قوسىلادى. جۇيە جىلدامدىقتى عانا ەمەس، ۇدەۋ مەن باسقا اەروديناميكالىق بولشەكتەردىڭ جۇمىسىن دا ەسكەرەدى.
مۇنداي تەحنولوگيالار بۇعان دەيىن نەگىزىنەن سۋپەركارلاردا قولدانىلسا، ەندى ولار سپورتتىق سەداندار سەگمەنتىنە دە ەنە باستادى.
جاساندى ينتەللەكت جۇرگىزۋشىگە كومەكتەسەدى
Mercedes-AMG CLA 45- ءتىڭ ەڭ قىزىقتى شەشىمدەرىنىڭ ءبىرى - Predictive Performance Management (PPM) جۇيەسى. كوپشىلىك ەلەكتر كولىكتەرى بارىنشا جوعارى قۋاتتى ۇنەمى قولجەتىمدى ەتسە، جاڭا AMG باسقاشا جۇمىس ىستەيدى. جاساندى ينتەللەكت تراسسانىڭ ەرەكشەلىگىن، اككۋمۋلياتوردىڭ قۋاتىن جانە جۇرگىزۋ ستيلىن تالداپ، قاي جەردە تولىق قۋاتتى پايدالانۋ قاجەت ەكەنىن ءوزى انىقتايدى.
ناتيجەسىندە كولىك ءبىر اينالىمدا وتە جىلدام بولىپ قانا قويماي، بۇكىل جارىس بارىسىندا تۇراقتى ناتيجەنى ساقتاي الادى. بۇل اسىرەسە ترەككە ارنالعان اۆتوموبيلدەر ءۇشىن ماڭىزدى شەشىم سانالادى.
اۆتوموبيل عانا ەمەس، جەكە جاتتىقتىرۋشى
Mercedes جۇرگىزۋشىنى ۇيرەتۋگە ارنالعان تەحنولوگيالارعا دا ەرەكشە نازار اۋدارعان. AMG Track Pace جۇيەسى سەكۋندىنا ونداعان رەت تەلەمەتريالىق مالىمەتتەردى تىركەيدى. جىلدامدىق، تەجەلۋ، بۇرىلىس بۇرىشى، دوڭگەلەككە تۇسەتىن جۇكتەمە، سەكتورلارداعى ۋاقىت - بارلىعى جازىلىپ وتىرادى.
كىرىكتىرىلگەن تولىقتىرىلعان شىنايىلىق (Augmented Reality) جۇيەسى جۇرگىزۋشىگە دۇرىس تراەكتوريانى، تەجەيتىن نۇكتەلەردى جانە بۇرىلىس راديۋستارىن كورسەتەدى. ال بەينەتىركەۋىشتەر تەلەمەتريامەن بىرگە HD- بەينە جازىپ، كەيىن جۇرگىزۋشى ءوز قاتەلىكتەرىن جان-جاقتى تالداي الادى.
بۇل تەحنولوگيالار بۇرىن كاسىبي اۆتوسپورتتا عانا قولدانىلسا، ەندى سەريالىق اۆتوموبيلدەردىڭ قۇرامىنا ەنىپ وتىر.
ەلەكتر كولىكتەر داۋىرىندە باعدارلامالىق جاساقتاما ءاۆتوموبيلدىڭ نەگىزگى ارتىقشىلىعىنا اينالىپ كەلەدى. Mercedes-AMG CLA 45-تە جۇرگىزۋشى ەلەكتروموتورلاردىڭ قۋاتىن، ەنەرگيانىڭ وستەر بويىنشا ءبولىنۋىن، شينالاردىڭ تەمپەراتۋراسىن، اككۋمۋلياتوردىڭ كۇيىن جانە دىبىستىق سۇيەمەلدەۋدى سمارتفونداعى قوسىمشا ارقىلى باسقارا الادى.
بۇل قازىرگى اۆتوموبيلدەردىڭ مەحانيكالىق ونىمنەن تسيفرلىق پلاتفورماعا اينالىپ بارا جاتقانىن كورسەتەدى. بولاشاقتا مۇنداي مۇمكىندىكتەردىڭ ءبىر بولىگى قاشىقتان جاڭارتۋلار ارقىلى تولىقتىرىلۋى دا ىقتيمال.
قۋاتى سۋپەركارلارمەن تەڭ
تەحنولوگيالىق جاڭالىقتاردىڭ ءبارى جوعارى ونىمدىلىكپەن تولىقتىرىلعان. ءۇش ەلەكتر قوزعالتقىشىنان تۇراتىن كۇشتىك قوندىرعى 671 ات كۇشىن وندىرەدى. سەدان 100 ك م/ساعات جىلدامدىققا نەبارى 3 سەكۋندتا جەتسە، Shooting Brake نۇسقاسىنا 3,2 سەكۋند قاجەت.
ماكسيمالدى جىلدامدىق ستاندارتتى نۇسقادا 249 ك م/ساعات بولسا، AMG Dynamic Plus پاكەتىمەن بۇل كورسەتكىش 270 ك م/ساعاتقا دەيىن ارتادى. ءبىر قۋاتتاۋمەن سەدان 669 شاقىرىمعا دەيىن، ال ۋنيۆەرسال شامامەن 640 شاقىرىم جۇرە الادى.
جاڭا Mercedes-AMG CLA 45 - جاي عانا ەلەكترلى سپورتكار ەمەس. بۇل مودەل اۆتوموبيل يندۋسترياسىنىڭ جاڭا باعىتىن كورسەتەدى. ەگەر بۇرىن ونىمدىلىك قوزعالتقىشتىڭ كولەمى مەن سيليندر سانى ارقىلى ولشەنسە، ەندى باستى ءرولدى باعدارلامالىق قامتاماسىز ەتۋ، جاساندى ينتەللەكت، سيفرلىق اكۋستيكا جانە ينتەللەكتۋالدى باسقارۋ جۇيەلەرى اتقارادى.
Mercedes-AMG ءدال وسى مودەل ارقىلى ەلەكترلى كولىكتەردىڭ تەك ەكولوگيالىق تازا عانا ەمەس، ەموتسياعا تولى، جۇرگىزۋشىمەن «سويلەسە» الاتىن ءارى كاسىبي ترەكتە ءوزىن دالەلدەي الاتىن سپورتتىق اۆتوموبيل بولا الاتىنىن كورسەتۋگە تىرىستى. بۇل - AMG برەندى ءۇشىن عانا ەمەس، بۇكىل پرەميۋم ەلەكتر كولىكتەر سەگمەنتى ءۇشىن جاڭا كەزەڭنىڭ باستالعانىن اڭعارتاتىن ماڭىزدى مودەل.