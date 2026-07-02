جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ نەگىزىندە ادىلەتتى قازاقستان تۇجىرىمداماسى جاتىر
استانا. KAZINFORM - م. نارىكبايەۆ ۋنيۆەرسيتەتى جانىنداعى قۇقىق جوعارى مەكتەبىنىڭ پروفەسسورى، PhD دوكتورى مارات احماديدىڭ ايتۋىنشا، جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ نەگىزىندە ادىلەتتى قازاقستان تۇجىرىمداماسى جاتىر. ونىڭ باستى وزەگى - ادىلەتتىلىك قاعيداتىن ورنىقتىرىپ، ادام قۇقىقتارىن قورعاۋ مەن مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن كۇشەيتۋ.
- اتا زاڭنىڭ قاعيدالارى ەندى بارلىق زاڭناماعا، قۇقىق جۇيەسىنە جانە ازاماتتاردىڭ كۇندەلىكتى ومىرىنە تىكەلەي ىقپال ەتەدى. بۇل جاڭا زاڭ قابىلداۋمەن قاتار، قولدانىستاعى قۇقىقتىق ينستيتۋتتاردى كونستيتۋتسيالىق قۇندىلىقتارعا سايكەستەندىرۋدى تالاپ ەتەدى، - دەيدى پروفەسسور.
ساراپشىنىڭ سوزىنشە، كونستيتۋتسيانىڭ ماڭىزدى جاڭاشىلدىقتارىنىڭ ءبىرى - مەملەكەتتىك بيلىكتىڭ باستى ماقساتى ازاماتقا قىزمەت ەتۋ ەكەنىن ناقتىلاي ءتۇسۋى. وسىعان سايكەس ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ تەتىكتەرى دە ەداۋىر كۇشەيتىلگەن.
- سونىڭ ناتيجەسىندە مەملەكەت پەن ازامات اراسىنداعى قارىم- قاتىناس جاڭا دەڭگەيگە كوتەرىلىپ، ازامات ءوزىن مەملەكەتتىك اپپاراتتىڭ وبەكتىسى ەمەس، قۇقىقتارى اتا زاڭمەن قورعالعان تولىققاندى قۇقىق سۋبەكتىسى رەتىندە سەزىنە الادى، - دەيدى مارات اسقار ۇلى.
پروفەسسوردىڭ پىكىرىنشە، كونستيتۋتسيانىڭ تيىمدىلىگى ونى قوعامنىڭ قانشالىقتى تەرەڭ ءتۇسىنىپ، كۇندەلىكتى ومىردە قولدانا بىلۋىنە دە بايلانىستى. سوندىقتان قۇقىقتىق مادەنيەتتى قالىپتاستىرۋعا ەرەكشە كوڭىل ءبولىنۋى قاجەت.
- كونستيتۋتسيانى بارلىق ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا وقىتىپ، ونىڭ نورمالارىن قاراپايىم ءارى تۇسىنىكتى تىلمەن تۇراقتى ءتۇسىندىرىپ وتىرۋ ماڭىزدى. اسىرەسە، الەۋمەتتىك جەلىلەردە، سيفرلىق پلاتفورمالاردا جانە قوعامدىق پىكىرتالاستاردا كۇندەلىكتى ومىردەن الىنعان مىسالدار ارقىلى جاستاردىڭ قۇقىقتىق ساۋاتىن ارتتىرۋ قاجەت. ازامات ءوز قۇقىقتارىن ءىس جۇزىندە قالاي قورعاي الاتىنىن بىلگەندە عانا كونستيتۋتسيانىڭ ءمان- ماڭىزىن تولىق سەزىنەدى، - دەيدى سپيكەر.
ايتا كەتەيىك، كۇنى كەشە پرەزيدەنت رەفورمالاردىڭ قانشالىقتى ناتيجەلى بولعانىن قۇرىلتايدىڭ الداعى قىزمەتى ايشىقتايتىنىن ايتتى.
1-شىلدەدە جاڭا كونستيتۋتسيا كۇشىنە ەندى. اتا زاڭ اياسىندا قابىلداناتىن شەشىمدەر مەن ساياسي رەفورمانىڭ حالىق ومىرىنە اسەرىن تالداپ جازعان ەدىك.