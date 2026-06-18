جاڭا كونستيتۋتسيادا «ۇلت ساۋلىعى» ۇعىمىنا العاش رەت نازار اۋدارىلدى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى جالپىۇلتتىق رەفەرەندۋمعا بەلسەندى قاتىسقان مەديتسينا ماماندارىنا ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
ءوز سوزىندە پرەزيدەنت قازىر ادىلەتتى، كۇشتى، وزىق ءارى تازا قازاقستان قۇرىلىپ جاتقانىن، قوعامنىڭ بارلىق سالاسىندا اۋقىمدى جانە تۇبەگەيلى وزگەرىستەر جاسالعانىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىزدىڭ العا قويعان ماقساتىمىز - ايقىن. بۇل - جاس ۇرپاقتىڭ يگىلىگى ءۇشىن تۇعىرى بەرىك، قۋاتتى مەملەكەتتى قۇرۋ. ناۋرىز ايىندا وتكەن جالپىۇلتتىق رەفەرەندۋم كەزىندە ازاماتتارىمىز وتانشىلدىق پەن جاۋاپكەرشىلىكتىڭ تاماشا ۇلگىسىن كورسەتتى. مەديتسينا سالاسىنىڭ ماماندارى دا وسى ورتاق ىسكە بەلسەنە اتسالىستى. ساياسي ناۋقان بارىسىندا حالقىمىز ءبىرتۇتاس ۇلت بولىپ ۇيىسىپ، تاريحي تاڭداۋىن جاسادى. جۇرتىمىز ەل تاعدىرىنا بەي-جاي قاراماي، جاڭا كونستيتۋتسيانى قولداپ داۋىس بەردى. بۇل جارقىن بولاشاققا جول اشاتىن اسا ماڭىزدى شەشىم بولعانى انىق، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت جاڭا اتا زاڭدا دەنساۋلىق ساقتاۋ ماسەلەسىنە ايرىقشا ءمان بەرىلگەنىن ەسكە سالدى.
- مەملەكەتىمىزدىڭ مىزعىماس تىرەگى - جاڭا اتا زاڭىمىزدا دەنساۋلىق ساقتاۋ ماسەلەسىنە ايرىقشا ءمان بەرىلدى. ءبىز ۇلت ساۋلىعى ۇعىمىنا العاش رەت كەڭ اۋقىمدا نازار اۋداردىق. سوعان سايكەس كونستيتۋتسيادا قوعامدىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋ، قورشاعان ورتانى قورعاۋ جانە تابيعي بايلىققا ۇقىپتى قاراۋ قاعيداتتارى ايقىندالدى. بۇل ادام ءومىرىن ساقتاۋ مەديتسينا ماماندارىنىڭ مىندەتى عانا ەمەس، تۇتاس قوعامنىڭ جاۋاپكەرشىلىگى ەكەنىن كورسەتەتىن ماڭىزدى قادام بولدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، اقوردادا پرەزيدەنت مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىن كاسىبي مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى.
ەلىمىزدە ماۋسىمنىڭ ءار ءۇشىنشى جەكسەنبىسى - مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى. بۇل كۇندى اتاپ ءوتۋ ق ر پرەزيدەنتىنىڭ 1998 -جىلعى جارلىعىمەن بەلگىلەنگەن.