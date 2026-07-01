جاڭا كونستيتۋتسيادا ەڭبەك قۇقىقتارىنا ەرەكشە ءمان بەرىلگەن - ساراپشى
استانا. KAZINFORM - بۇگىننەن باستاپ قولدانىسقا ەنگەن جاڭا كونستيتۋتسيا ازاماتتاردىڭ قۇقىعى مەن بوستاندىقتارىن قورعاۋدى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرەدى. بۇل تۋرالى ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پروفەسسورى، زاڭ عىلىمدارىنىڭ دوكتورى الۋا يبرايەۆا ايتتى.
- 18-باپتا ادام قۇقىقتارى مەن بوستاندىقتارى مەملەكەتتىڭ باستى باسىمدىعى رەتىندە بەلگىلەنگەن. بۇل ازاماتتاردىڭ قۇقىقتىق شەشىمدەرى ەندى ناقتى ستاندارتتارمەن قورعالاتىنىن بىلدىرەدى. سونىمەن قاتار ادىلدىك، زاڭ جانە ءتارتىپ كونستيتۋتسيانىڭ نەگىزگى تىرەگىنە اينالدى. ادامنىڭ ار-نامىسى مەن قادىر-قاسيەتى قول سۇعىلمايتىن قۇندىلىق رەتىندە قورعالادى، - دەيدى سپيكەر.
پروفەسسوردىڭ ايتۋىنشا، جاڭا كونستيتۋتسيا سيفرلىق ءداۋىردىڭ تالاپتارىنا دا جاۋاپ بەرەدى.
- جەكە دەرەكتەردىڭ قورعالۋى مەن سيفرلىق قىزمەتتەردىڭ قاۋىپسىزدىگى - زاماناۋي قۇقىقتىق جۇيەنىڭ باستى تالاپتارىنىڭ ءبىرى. سوندىقتان مۇنداي نورمالاردىڭ اتا زاڭدا ايقىندالۋى ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارىن جاڭا ءداۋىر تالاپتارىنا ساي قورعاۋدى كۇشەيتەدى، - دەيدى الۋا يبرايەۆا.
سونىمەن قاتار جاڭا كونستيتۋتسيا الەۋمەتتىك قۇقىقتاردىڭ كەپىلدىگىن كۇشەيتىپ، مەملەكەتتىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن ناقتىلايدى.
- كونستيتۋتسيانىڭ 27-بابىندا «اركىمنىڭ ەڭبەك ەتۋگە قۇقىعى بار» دەگەن نورما بەكىتىلگەن. ءاربىر ازامات ماماندىعى مەن جۇمىس ورنىن ەركىن تاڭداي الادى جانە ەشكىم زاڭسىز ءماجبۇرلى ەڭبەككە تارتىلمايدى. سونىمەن بىرگە ازاماتتار ءقاۋىپسىز ەڭبەك جاعدايىنا جانە كەمسىتۋسىز ەڭبەكاقى الۋعا قۇقىلى، - دەيدى عالىم.
ءسوز سوڭىندا سپيكەر جاڭا قۇجاتتىڭ ماڭىزدى باسىمدىقتاردى ايقىنداعانىن العا تارتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، ادامي كاپيتالدى دامىتۋ، ءبىلىم، عىلىم مەن يننوۆاتسيانى قولداۋ، سونداي-اق زياتكەرلىك مەنشىك قۇقىعىن قورعاۋ مەملەكەتتىڭ ستراتەگيالىق باعىتى رەتىندە بەكىتىلگەن. وسىلايشا، نەگىزگى زاڭنىڭ مازمۇنى مەن قۇرىلىمى قازىرگى زامان تالاپتارىنا ساي جاڭارتىلىپ، ازاماتتاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋدىڭ جاڭا قۇقىقتىق نەگىزى قالىپتاستى.
بۇعان دەيىن وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى جالپى ءبىلىم بەرەتىن مەكتەپتەرگە ارنالعان جاڭا وقۋلىقتار ازىرلەپ، ولارعا جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ نورمالارى ەنگىزىلگەنىن جازعان ەدىك.
اۆتور
ءمولدىر سنادين