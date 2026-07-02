KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    جاڭا كونستيتۋتسيا كۇشىنە ەنگەن كۇنى 857 كىشكەنتاي قازاقستاندىق دۇنيەگە كەلدى

    استانا. قازاقپارات – 1-شىلدە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسى كۇشىنە ەنگەن كۇنى ەلىمىزدە 857 ءسابي ومىرگە كەلدى.

    ا
    Фото: Kazinform

    جۇزدەگەن وتباسى ءۇشىن بۇل كۇن مەملەكەت تاريحىنداعى عانا ەمەس، ءوز اۋلەتتەرىنىڭ دە ەرەكشە كۇنىنە اينالدى.

    وڭىرلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارمالارىنىڭ مالىمەتىنشە، دۇنيەگە كەلگەن نارەستەلەردىڭ 435 ءى - ۇل، 422 ءسى - قىز. سونىمەن قاتار اتىراۋ جانە الماتى وبلىستارىندا ەكى ەگىز ءسابي دۇنيەگە كەلدى.

    ءاربىر جاڭا ءومىر - ەلدىڭ جارقىن بولاشاعىنا باستار ماڭىزدى قادام. جاڭا كونستيتۋتسيا كۇشىنە ەنگەن تاريحي كۇنى 857 كىشكەنتاي قازاقستاندىقتىڭ ومىرگە كەلۋى - مەملەكەتتىڭ كونستيتۋتسيالىق دامۋىنىڭ جاڭا كەزەڭىمەن ۇندەسكەن ايرىقشا وقيعا.

    قازاقستان رەسپۋبليكاسى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى اتا-انالاردى وتباسىنداعى قۋانىشتى جاڭالىقپەن قۇتتىقتاپ، سابيلەرگە زور دەنساۋلىق، باقىتتى بالالىق شاق جانە اماندىق تىلەيدى.

    ايتا كەتەلىك قازاقستاندا دەموگرافيا بويىنشا العاشقى ۇلتتىق بايانداما ازىرلەنەدى.

    قوعام
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور