جاڭا كونستيتۋتسيا كۇشىنە ەنگەن كۇنى 857 كىشكەنتاي قازاقستاندىق دۇنيەگە كەلدى
استانا. قازاقپارات – 1-شىلدە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسى كۇشىنە ەنگەن كۇنى ەلىمىزدە 857 ءسابي ومىرگە كەلدى.
جۇزدەگەن وتباسى ءۇشىن بۇل كۇن مەملەكەت تاريحىنداعى عانا ەمەس، ءوز اۋلەتتەرىنىڭ دە ەرەكشە كۇنىنە اينالدى.
وڭىرلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارمالارىنىڭ مالىمەتىنشە، دۇنيەگە كەلگەن نارەستەلەردىڭ 435 ءى - ۇل، 422 ءسى - قىز. سونىمەن قاتار اتىراۋ جانە الماتى وبلىستارىندا ەكى ەگىز ءسابي دۇنيەگە كەلدى.
ءاربىر جاڭا ءومىر - ەلدىڭ جارقىن بولاشاعىنا باستار ماڭىزدى قادام. جاڭا كونستيتۋتسيا كۇشىنە ەنگەن تاريحي كۇنى 857 كىشكەنتاي قازاقستاندىقتىڭ ومىرگە كەلۋى - مەملەكەتتىڭ كونستيتۋتسيالىق دامۋىنىڭ جاڭا كەزەڭىمەن ۇندەسكەن ايرىقشا وقيعا.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى اتا-انالاردى وتباسىنداعى قۋانىشتى جاڭالىقپەن قۇتتىقتاپ، سابيلەرگە زور دەنساۋلىق، باقىتتى بالالىق شاق جانە اماندىق تىلەيدى.
ايتا كەتەلىك قازاقستاندا دەموگرافيا بويىنشا العاشقى ۇلتتىق بايانداما ازىرلەنەدى.