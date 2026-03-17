جاڭا كونستيتۋتسيا - كونە زاماننان بەرى بابالارىمىزعا باعدار بولعان دالا زاڭدارىنىڭ بۇگىنگى جالعاسى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - اقوردادا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسىن قابىلداۋعا ارنالعان سالتاناتتى جيىننان سوڭ سويلەگەن سوزىندە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ وسىلاي دەدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- ءبىز حالىق كونستيتۋتسياسىن كەلەشەك ۇرپاق الدىنداعى جاۋاپكەرشىلىگىمىزدى تەرەڭ سەزىنە وتىرىپ قابىلدادىق.
اتا زاڭ - قۋاتتى، كۇشتى، باسەكەگە قابىلەتتى قازاقستاننىڭ جاڭا جارعىسى. جاڭا كونستيتۋتسيا - كونە زاماننان بەرى بابالارىمىزعا باعدار بولعان دالا زاڭدارىنىڭ بۇگىنگى جالعاسى، ۇرپاقتار اراسىنداعى ساباقتاستىق كورىنىسى. زامان تالابىنا ساي جاڭعىرعان باس قۇجات مەملەكەتتىگىمىزدىڭ سان عاسىرلىق تاريحىنان حابار بەرەدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
سونداي-اق پرەدزيدەنت قازىرگى كونستيتۋتسيا ناعىز ۇلت زاڭى دەگەن اتقا لايىق ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ونىڭ ونە بويىندا بابالارىمىز امانات ەتكەن ەلدىك پەن ەرلىك رۋحى، سالت-ءداستۇر، جاسامپازدىق جانە جاڭاشىلدىق ۇعىمدارى توعىسقان.
اتا زاڭ - مەملەكەت مۇددەسىنىڭ بولاتتاي بەرىك قالقانى. كونستيتۋتسيامىزدىڭ ەڭ باستى ماقساتتارى - جەرىمىزدىڭ تۇتاستىعىن، ەلىمىزدىڭ تاۋەلسىزدىگى مەن ەگەمەندىگىن قورعاۋعا، ازاماتتارىمىزدىڭ قۇقىقتارى مەن بوستاندىقتارىن ساقتاۋعا، قوعامدىق ادىلەت پەن زاڭ ۇستەمدىگىن نىعايتۋعا كەپىلدىك بەرۋ، سونداي-اق ءبىلىم، عىلىم، يننوۆاتسيا مەن مادەنيەتتى دامىتۋ، تازالىقتى دارىپتەپ، تابيعاتتى قورعاۋدى قامتاماسىز ەتۋ.
مەملەكەتىمىزدىڭ باس قۇجاتى - حالىق بولمىسىنىڭ مىزعىماس نىشانى، بەرەكەلى اۋىزبىرشىلىگىمىزدىڭ سيمۆولى.
- ازاماتتارىمىز تاڭداعان جاڭا كونستيتۋتسيا قازاقستاننىڭ جاڭا داۋىرىنە جول اشادى! قازاقستان - اياعىنا نىق تۇرعان، حالىقارالىق بەدەلى بيىك مەملەكەت. ەلىمىز ىشكى تۇراقتىلىعىن ساقتاپ، وزگە جۇرتپەن دوستىق قاتىناس ورناتىپ، زور سەنىممەن العا قاراي قادام باسىپ كەلەدى.
ەندى مەملەكەتىمىز دامۋدىڭ داڭعىل جولىنا تۇسەدى. سوندىقتان بىزگە تاتۋلىق پەن دوستىق، سابىرلىق پەن تاباندىلىق، جاسامپازدىق پەن ۇقىپتىلىق، ەڭبەكقورلىق پەن سەنىمدىلىك اۋاداي قاجەت.
ءبىزدىڭ بيىك ماقساتتارىمىز، ناقتى جوسپارلارىمىز بار. كوپ سوزباي ءبارىمىز وسى مىندەتتەردى ىسكە اسىرۋعا كىرىسۋىمىز كەرەك، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
وسىعان دەيىن حالىق كونستيتۋتسياسى 1-شىلدەدەن باستاپ رەسمي تۇردە ءوز كۇشىنە ەنەتىنى تۋرالى جازدىق.