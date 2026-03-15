جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسى ءبىراز ۋاقىت بويى دايىندالدى - مەملەكەت باسشىسى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىنا قاتىستى رەفەرەندۋمدا داۋىس بەرگەننەن كەيىن جۋرناليستەرگە ارنالعان بريفينگ وتكىزدى.
- بۇعان دەيىن ايتقانىمداي، كونستيتۋتسيا جوباسىن ازىرلەۋ جۇمىستارى ءبىراز ۋاقىتقا سوزىلدى. 2022-جىلى كونستيتۋتسياعا وزگەرىستەر ەنگىزىلگەنى وزدەرىڭىزگە ءمالىم. سول كەزدىڭ وزىندە جاڭا كونستيتۋتسيا قابىلداۋعا بولار ەدى. ءبىراق ءبىز ونداي قادامعا بارمادىق.
دەگەنمەن جاڭا كونستيتۋتسيا قابىلداۋ تۋرالى يدەيا پايدا بولدى. شامامەن ەكى جىل بۇرىن ىسكە كىرىستىم. ەلىمىزگە جاڭا كونستيتۋتسيا قابىلداۋ كەرەك دەگەن ۇيعارىمعا كەلدىم. قازاقستان، ەڭ الدىمەن، زايىرلى مەملەكەت بولۋعا ءتيىس. بۇل كونستيتۋتسيا ەلىمىزدى ىلگەرىلەتىنىنە ەشقانداي كۇمانىم جوق. ءبىز كوشتەن قالماي، پروگرەستىڭ الدىڭعى شەبىندە ءجۇرۋىمىز كەرەك. وزىق ەل بولساق، باسقا مەملەكەتتەر بىزگە قۇرمەتپەن قارايدى. ەل تاعدىرى ءوز قولىمىزدا. سول ءۇشىن تاباندى ەڭبەك ەتۋ كەرەك. الدىمىزدا تۇرعان ەڭ ۇلكەن ماقسات - وسى.
سونداي-اق ول زايىرلىلىق ۇستانىمىنىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتىپ، جاڭا اتا زاڭ وزىق، ىلگەرى قازاقستاننىڭ كونستيتۋتسياسىنا اينالاتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى.
ايتا كەتەيىك بۇعان دەيىن «رەفەرەندۋم - 2026» رەسپۋبليكالىق ونلاين مارافونى ءوتىپ جاتقانىن جازعانبىز.