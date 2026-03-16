جاڭا كونستيتۋتسيا بويىنشا رەفەرەندۋم رەسمي تۇردە «ءوتتى» دەپ تانىلدى - كوميسسيا
استانا. KAZINFORM - ق ر رەفەرەندۋم جونىندەگى ورتالىق كوميسسياسى رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمداعى داۋىس بەرۋدىڭ الدىن الا ناتيجەلەرىن جاريالادى.
16-ناۋرىزداعى تاڭعى ساعات 8:00 دەگى جاعداي بويىنشا، ەلىمىزدىڭ بارلىق ءوڭىرى مەن شەتەلدەگى 10388 رەفەرەندۋم ۋچاسكەسىندە داۋىستاردى ساناۋ اياقتالدى.
- بۇگىن تاڭەرتەڭ اۋماقتىق رەفەرەندۋم كوميسسيالارى داۋىس بەرۋ ناتيجەلەرى تۋرالى حاتتامالاردىڭ ەلەكتروندى كوشىرمەلەرىن ۇسىندى. وبلىستاردىڭ، استانا، الماتى، شىمكەنت قالالارىنىڭ كوميسسيالارىنان الىنعان وسى دەرەكتەردىڭ نەگىزىندە ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسى رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمدا داۋىس بەرۋدىڭ الدىن الا ناتيجەلەرىن انىقتادى،- دەدى ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسىنىڭ ءتوراعاسى نۇرلان ءابدىروۆ.
رەفەرەندۋمعا قاتىسۋعا قۇقىعى بار رەسپۋبليكا ازاماتتارىنىڭ جالپى سانى 12 ميلليون 982 مىڭ 603 ادام. داۋىس بەرۋگە قاتىسقان ازاماتتاردىڭ سانى - 9 ميلليون 127 مىڭ 197 ادامدى نەمەسە رەفەرەندۋمعا قاتىسۋعا قۇقىعى بار ازاماتتار سانىنىڭ 73,12 پايىزىن قۇرادى.
وسىلايشا جاڭا كونستيتۋتسيانى قابىلداۋ تۋرالى ماسەلەنىڭ وڭ شەشىمىن جاقتاپ، داۋىس بەرگەن ازاماتتار سانى ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە داۋىس بەرۋگە قاتىسقان 7 ميلليون 954 مىڭ 667 ادام نەمەسە 87,15 پايىز بولدى.
رەفەرەندۋمعا قويىلعان ماسەلەنى قابىلداماعان ازاماتتار سانى - 898099 ادام.
جاۋاپتاردىڭ ەكى نۇسقاسى دا تاڭدالعان، ياعني جارامدى دەپ تانىلعان، ءبىراق داۋىستاردى ساناۋ كەزىندە ەسەپكە الىنبايتىن بيۋللەتەندەر سانى — 127868.
بەلگىلەنگەن ۇلگىدەگى سونداي اق داۋىس بەرگەندەردىڭ ەرىك ءبىلدىرۋىن ايقىنداۋ مۇمكىن ەمەس جانە جارامسىز دەپ تانىلعان بيۋللەتەندەر سانى — 146558.
— رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم تۋرالى زاڭنامانىڭ نورمالارىنا سايكەس، ەگەر رەفەرەندۋمعا قاتىسۋ قۇقىعى بار ازاماتتاردىڭ جارتىسىنان كوبى داۋىس بەرۋگە قاتىسقان بولسا، رەفەرەندۋم وتكىزىلگەن دەپ سانالادى، - دەپ اتاپ ءوتتى نۇرلان ءابدىروۆ.
سونداي-اق، رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمعا شىعارىلعان ماسەلە بويىنشا شەشىم ەگەر ونى جاقتاپ، وبلىستاردىڭ، رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالاردىڭ جانە استانانىڭ كەمىندە ۇشتەن ەكىسىندە داۋىس بەرۋگە قاتىسقان ازاماتتاردىڭ جارتىسىنان استامى جاقتاپ داۋىس بەرسە، «قابىلداندى» دەپ ەسەپتەلەدى.
رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم زاڭناماسىنا سايكەس، اۋماقتىق رەفەرەندۋم كوميسسيالارى داۋىستار سانالعاننان كەيىن ءاربىر ءوڭىر بويىنشا حاتتامالاردىڭ ءتۇپنۇسقالارىن ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسىنا تابىستاۋى قاجەت.
رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمنىڭ قورىتىندىلارى ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسىندا بەلگىلەنەدى. ونىڭ وتەتىن كۇنى مەن ۋاقىتى قوسىمشا حابارلانادى.
وڭىرلەر بولىنىسىندە جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىن جاقتاپ داۋىس بەرگەندەر:
1. اباي وبلىسى بويىنشا - %84,02
2. اقمولا وبلىسى بويىنشا - %85,64
3. اقتوبە وبلىسى بويىنشا - %93,96
4. الماتى وبلىسى بويىنشا - %80,41
5. اتىراۋ وبلىسى بويىنشا - %78,81
6. باتىس قازاقستان وبلىسى بويىنشا - %81,41
7. جامبىل وبلىسى بويىنشا - %92,73
8. جەتىسۋ وبلىسى بويىنشا - %90,15
9. قاراعاندى وبلىسى بويىنشا - %83,82
10. قوستاناي وبلىسى بويىنشا - %89,74
11. قىزىلوردا وبلىسى بويىنشا - %89,97
12. ماڭعىستاۋ وبلىسى بويىنشا - %93,40
13. پاۆلودار وبلىسى بويىنشا - %94,14
14. سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى بويىنشا - %83,10
15. تۇركىستان وبلىسى بويىنشا - %92,21
16. ۇلىتاۋ وبلىسى بويىنشا - %83,73
17. شىعىس قازاقستان وبلىسى بويىنشا - %91,51
18. استانا قالاسى بويىنشا - %86,32
19. الماتى قالاسى بويىنشا - %71,36
20. شىمكەنت قالاسى بويىنشا - %86,88.