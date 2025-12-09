جاڭا كولىگىنەن اقاۋ انىقتاعان اقمولالىق 28,3 ميلليون تەڭگەسىن تولىق قايتارىپ الدى
استانا. KAZINFORM - جىل باسىنان بەرى اقمولا وبلىسى بويىنشا ساۋدا جانە تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ دەپارتامەنتى 983 ازاماتتىق ءوتىنىشتى قارادى. ونىڭ 80 پايىزدان استامى تۇتىنۋشىلاردىڭ پايداسىنا شەشىلىپ، تۇرعىندارعا جالپى سوماسى 82 ميلليون تەڭگەدەن استام قارجى قايتارىلدى.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، بۇل - دەپارتامەنتتىڭ جۇيەلى جۇمىسىنىڭ ايقىن ناتيجەسى. دەپارتامەنت ماماندارى داۋلاردى سوتقا دەيىنگى تارتىپتە شەشۋگە ەرەكشە نازار اۋدارادى. مۇنداي ءتاسىل ازاماتتارعا قۇقىقتارىن جىلدام قالپىنا كەلتىرۋگە جانە قارجىلىق شىعىندارىن دەر كەزىندە وتەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
- ماسەلەن، وبلىس تۇرعىنىنا قۇنى 8,1 ميلليون تەڭگە بولاتىن قولدانىلعان اۆتوكولىككە قاتىستى شاعىمدى دۇرىس راسىمدەۋ ارقىلى اقشاسىن تولىق قايتارۋعا قولداۋ كورسەتىلدى. تاعى ءبىر تۇرعىن جاڭا اۆتوكولىكتەن اقاۋلار انىقتالعان سوڭ ساتىپ الۋدان باس تارتىپ، 28,3 ميلليون تەڭگەنى تولىق كولەمدە قايتارىپ الدى. دەپارتامەنتتىڭ ارالاسۋى تۇرمىستىق تاۋارلار مەن ەلەكترونيكا سالاسىندا دا شەشۋشى ءرول اتقاردى. قۇنى 1000200 تەڭگە بولاتىن جيھازدىڭ كەشىكتىرىلۋى مەن ساپاسىز جەتكىزىلۋىنەن زارداپ شەككەن وبلىس تۇرعىنىنا ماماندار تولىق ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ، ناتيجەسىندە كاسىپكەر كەمشىلىكتەردى تولىعىمەن جويدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وبلىستىق ساۋدا جانە تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ دەپارتامەنتى ەڭ نازار اۋدارارلىق جاعدايلاردىڭ ءبىرىن ايتىپ بەردى.
- 70 جاستاعى زەينەتكەر Wildberries پلاتفورماسىنان قىزىنا سىيلاماق بولىپ، سيپاتتامادا Redmi 14 مودەلى دەپ كورسەتىلگەن تەلەفونعا تاپسىرىس بەرگەن. ءبىراق كەلگەن تاۋار مۇلدەم باسقا بولىپ شىقتى. سونىمەن قاتار تەلەفون IMEI- راستاۋدان وتپەي، قازاقستان اۋماعىندا قولدانۋعا جارامسىز ەكەنى بەلگىلى بولدى. ساتۋشىدان اقشانى تىكەلەي قايتارۋ مۇمكىن بولماعاندىقتان، ازامات دەپارتامەنتكە جۇگىنگەن. ناتيجەسىندە 34840 تەڭگە تۇتىنۋشىعا تولىق قايتارىلدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ۆەدومستۆو.
سونىمەن بىرگە، دەمالىس بازاسىنا الدىن الا تولەم جاساعاننان كەيىن قاراجاتتى قايتارۋدان باس تارتىلعان جاعدايدا دا دەپارتامەنت كومەگى ماڭىزدى بولدى. تاراپتاردىڭ اراسىندا بىتىمگەرشىلىككە قول جەتكىزىلىپ، تۇتىنۋشىعا اقشاسى تولىق قايتارىلدى، سونداي- اق وعان قوسىمشا ءبىر كۇندىك دەمالىس جەڭىلدىكپەن ۇسىنىلدى.
كوكشەتاۋ تۇرعىنىنا كەپىلدىك مەرزىمى ىشىندە انىقتالعان اقاۋدان كەيىن ساپاسىز تەلەفون جوندەۋى ءۇشىن تولەنگەن 22500 تەڭگە دە قايتارىلدى.
تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ سالاسىنداعى تيىمدىلىك سوت تاجىريبەسىندە دە كورىنىس تاۋىپ وتىر. 2025 -جىلدىڭ 11 ايىندا دەپارتامەنت ءۇشىنشى تۇلعا رەتىندە 15 سوت ىسىنە قاتىسىپ، ناتيجەسىندە ازاماتتار پايداسىنا 9,9 ميلليون تەڭگەدەن استام قاراجات ءوندىرىلىپ بەرىلدى. بۇل - وڭىردە تۇتىنۋشى قۇقىقتارىنىڭ جۇيەلى ءارى ناتيجەلى قورعالىپ جاتقانىن دالەلدەيدى.