نەگە جاڭا كولىكتەر جيى ورتەنەدى – ت ج د جاۋابى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسى توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى مەملەكەتتىك ءورت باقىلاۋ باسقارماسى باستىعىنىڭ ورىنباسارى عابيت بابايەۆ وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا جاڭا كولىكتەردە ءورت نەگە جيى بولاتىنىن ايتتى.
- جىل باسىنان بەرى قالادا 400 ءورت وقيعاسى تىركەلگەن. بىلتىرعى كەزەڭمەن سالىستىرعاندا 7,4 پايىز ازايعان. ونىڭ ىشىندە 102 ءورت اۆتوكولىكتە ورىن العان. بۇل جالپى ءورتتىڭ 25,5 پايىزى دەگەن ءسوز. بىلتىرعىمەن سالىستىرعاندا 3,7 پايىز ازايعان. وسى 102 ءورتتىڭ ەكەۋىندە ەكى ادام قازا بولدى. ونىڭ بىرەۋى - بالا. سونىمەن قاتار 5 ادام جاراقات العان، - دەدى ول.
پوليتسيا وكىلى كولىكتە تىركەلگەن ءورتتىڭ 81 پايىزى قوزعالتقىش بولىگىنەن باستالعانىن اتاپ ءوتتى.
- ويتكەنى بۇل بولىكتە ەلەكتر سىمدارى مەن جانعىش زاتتار كوپ. 71 پايىز ءورت جەڭىل اۆتوكولىكتە بولعان. ونىڭ كوبى 2008-2013-جىلى شىققان كولىكتەر. كولىكتە تۇتانعان ءورتتىڭ 85 پايىزى ەلەكتر سىمدارىنىڭ قىسقاشا تۇيىقتالۋىنان بولادى. جاڭا كولىكتەردە پوليمەرلى زاتتار كوپ بولعاندىقتان ءورت جيى تۇتانادى جانە 5-6 مينۋتتىڭ ىشىندە جانىپ كەتەدى، - دەدى عابيت بابايەۆ.
بۇعان دەيىن تۇركىستان وبلىسىندا جىل باسىنان بەرى 139 ءورت وقيعاسى تىركەلگەنىن جازعان ەدىك.