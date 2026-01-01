جاڭا جىلدىڭ العاشقى كۇنى اۋا رايى قانداي بولادى
استانا. KAZINFORM - رەسپۋبليكانىڭ 16 وبلىسىندا، سونداي-اق استانا، الماتى جانە شىمكەنت قالالارىندا بەيسەنبى، 1-قاڭتارعا اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى.
استانادا تۇندە قار جاۋىپ، جاياۋ بوران سوعادى دەپ كۇتىلەدى. جولدا كوكتايعاق بولادى. جەل باتىستان سوعىپ، تۇندە وڭتۇستىك-شىعىسقا اۋىسادى، ەكپىنى 15- 20 م/س.
الماتىدا تۇمان تۇسەدى. جولدا مەزگىل-مەزگىل كوكتايعاق بولادى. شىمكەنتتە دە تۇمان تۇسەدى.
اباي وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، باتىسىندا جانە ورتالىعىندا قار جاۋىپ، جاياۋ بوران سوعادى، كوكتايعاق بولادى. جەل شىعىس جانە وڭتۇستىك-شىعىستان سوعادى، وبلىستىڭ سولتۇستىگى، باتىسى مەن ورتالىعىندا ەكپىنى 15- 20 م/س.
اقمولا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا تۇندە قار جاۋىپ، جاياۋ بوران سوعادى. جولداردا كوكتايعاق كۇتىلەدى. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا تۇمان بولادى. جەل باتىستان سوعىپ، تۇندە وڭتۇستىگى مەن شىعىسىندا، كۇندىز باتىسى مەن سولتۇستىگىندە وڭتۇستىك-شىعىسقا اۋىسادى، ەكپىنى 15- 20 م/س.
الماتى وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە جانە تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان ءتۇسىپ، جولدا كوكتايعاق بولادى. جەل سولتۇستىك-باتىستان سوعىپ، وبلىستىڭ شىعىسىندا وڭتۇستىك-شىعىسقا اۋىسادى، ەكپىنى 15- 20 م/س.
اتىراۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا قار جاۋىپ، بوران سوعادى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا تۇمان، كوكتايعاق بولادى. جەل سولتۇستىك-باتىستان سوعىپ، تۇندە سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا ەكپىنى 15- 20 م/س.
اقتوبە وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، باتىسىندا جانە ورتالىعىندا قار جاۋىپ، كوكتايعاق پەن جاياۋ بوران كۇتىلەدى، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا قالىڭ قار جاۋادى. وبلىستىڭ باتىسى مەن ورتالىعىندا تۇمان بولادى. جەل وڭتۇستىكتەن سوعىپ، وبلىستىڭ وڭتۇستىگى، شىعىسى مەن ورتالىعىندا ەكپىنى 15-20 م/س.
شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا قار جاۋىپ، جاياۋ بوران سوعادى، كوكتايعاق بولادى. جەل شىعىس جانە وڭتۇستىك- شىعىستان سوعىپ، وبلىستىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س.
جامبىل وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا تۇندە قالىڭ قار جاۋىپ، جاياۋ بوران كۇتىلەدى.
وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە جانە تاۋلى ايماقتارىندا تۇمان، كوكتايعاق بولادى. جەل سولتۇستىك-شىعىستان سوعىپ، وبلىستىڭ سولتۇستىك-شىعىسى مەن تاۋلى اۋداندارىندا ەكپىنى 15-20 م/س.
تاراز قالاسىندا 1-قاڭتاردا تۇمان مەن كوكتايعاق كۇتىلەدى.
جەتىسۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا جانە تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان ءتۇسىپ، جولداردا كوكتايعاق بولادى. جەل سولتۇستىك-شىعىستان سوعىپ، وبلىستىڭ شىعىسىندا ەكپىنى 15- 20 م/س، كەي ۋاقىتتا 23-28 م/س- قا دەيىن جەتەدى.
باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ شىعىسىندا تۇندە قار جاۋىپ، جاياۋ بوران سوعادى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە وڭتۇستىگىندە تۇمان مەن كوكتايعاق كۇتىلەدى.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە وڭتۇستىگىندە تۇندە قار جاۋىپ، جاياۋ بوران سوعادى، كوكتايعاق بولادى. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا تۇمان كۇتىلەدى. جەل وڭتۇستىك- باتىستان سوعىپ، تۇندە سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا وڭتۇستىك-شىعىسقا اۋىسادى، ەكپىنى 15-20 م/س.
قوستاناي وبلىسىنىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە قار جاۋىپ، جاياۋ بوران مەن كوكتايعاق بولادى.
وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە وڭتۇستىگىندە تۇمان كۇتىلەدى. جەل وڭتۇستىك-شىعىس جانە وڭتۇستىكتەن سوعىپ، تۇندە باتىسى مەن سولتۇستىگىندە، كۇندىز 15-20 م/س.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە تۇندە جانە تاڭەرتەڭ ازداعان جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، جاياۋ بوران جانە كوكتايعاق كۇتىلەدى. وبلىستىڭ باتىسى مەن سولتۇستىك-شىعىسىندا تۇمان بولادى. جەل وڭتۇستىك-باتىستان سوعىپ، تۇندە سولتۇستىككە اۋىسادى، ەكپىنى 15-20 م/س، وبلىستىڭ سولتۇستىگى مەن ورتالىعىندا كەي ۋاقىتتا 23 م/س-قا دەيىن، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا 15- 20 م/س.
پاۆلودار وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە وڭتۇستىگىندە تۇندە قار جاۋىپ، جاياۋ بوران سوعادى، جولدا كوكتايعاق بولادى. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە وڭتۇستىگىندە تۇمان كۇتىلەدى. جەل باتىستان سوعىپ، تۇندە وبلىستىڭ باتىسى، وڭتۇستىگى مەن شىعىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە وڭتۇستىگىندە تۇندە قار جاۋىپ، بوران سوعادى، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا ازداعان قار مەن بوران كۇتىلەدى. وبلىستىڭ باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە تۇمان بولادى. جەل وڭتۇستىكتەن سوعىپ، تۇندە وبلىستىڭ باتىسى، سولتۇستىگى مەن وڭتۇستىگىندە ەكپىنى 15- 20 م/س، كۇندىز 15- 20 م/س، ال وبلىستىڭ باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە ەكپىنى 25 م/س- قا دەيىن جەتەدى.
تۇركىستان وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە جانە تاۋلى اۋداندارىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ كوكتايعاق كۇتىلەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە جانە تاۋلى ايماقتارىندا تۇمان بولادى. جەل سولتۇستىك-شىعىستان سوعىپ، تاۋلى اسۋلاردا ەكپىنى 15- 20 م/س.
ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە ورتالىعىندا تۇمان مەن كوكتايعاق كۇتىلەدى. جەل وڭتۇستىك- باتىستان سوعىپ، وبلىستىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە وڭتۇستىك-شىعىسقا اۋىسادى، ەكپىنى 15- 18 م/س.
ەسكە سالساق قاڭتار ايىندا اۋا رايى قانداي بولاتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.