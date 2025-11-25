جاڭا جىلدان كەيىن مۇعالىمدەردىڭ جالاقىسى تاعى دا وسە مە؟
استانا. KAZINFORM - وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى 2026-جىلى پەداگوگتەردىڭ جالاقىسىن كوتەرۋ مۇمكىندىگىنە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، مەملەكەت باسشىسىنىڭ قازاقستان حالقىنا جولداۋلارىندا بەرگەن تاپسىرمالارى اياسىندا سوڭعى جىلدارى مۇعالىمدەردىڭ جالاقىسى ايتارلىقتاي ءوستى.
2020-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ پەداگوگتەرىنىڭ ايلىقتارى ءتورت جىل بويى جىل سايىن 25 پايىزعا ارتىپ وتىردى. سونىمەن قاتار 2023-جىلعى 1-قىركۇيەكتەن باستاپ مەكتەپكە دەيىنگى ۇيىمداردىڭ تاربيەشىلەرى مەن پەداگوگتەرىنىڭ ايلىعى مەملەكەت باسشىسىنىڭ 2022-جىلعى 1-قىركۇيەكتەگى تاپسىرماسىنا سايكەس 30 پايىزعا ارتتى، - دەپ جاۋاپ بەردى مينيسترلىك BAQ. KZ- ءتىڭ رەسمي سۇراۋىنا.
مينيسترلىكتىڭ دەرەگىنشە، 2023-جىلى پەداگوگتەردىڭ جالپى جالاقىسى 2019-جىلمەن سالىستىرعاندا 100 پايىزعا كوبەيگەن، ال مەكتەپكە دەيىنگى تاربيەشىلەردىڭ ەڭبەكاقىسى 130 پايىزعا وسكەن.
مۇعالىمنىڭ جالاقىسى ونىڭ بىلىمىنە، كاتەگورياسىنا، ەڭبەك وتىلىنە، جۇكتەمە كولەمىنە، سونداي-اق وتەماقى جانە ىنتالاندىرۋ تولەمدەرىنە بايلانىستى. 2025-جىلى مۇعالىمنىڭ ءبىر ستاۆكا بويىنشا ورتاشا ايلىق جالاقىسى 393 مىڭ تەڭگەنى قۇرايدى، - دەپ تولىقتىردى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى.
مينيسترلىك سونداي-اق ازاماتتىق قىزمەتشىلەردىڭ ەڭبەكاقى تولەۋ جۇيەسىنە سايكەس كۆاليفيكاتسيالىق سانات ءۇشىن قوسىمشا تولەمدەر قاراستىرىلعانىن ەسكە سالدى:
«پەداگوگ- ماستەر» - لاۋازىمدىق ايلىقتىڭ 50 پايىزى،
«پەداگوگ-زەرتتەۋشى» - 40 پايىز،
«پەداگوگ-ساراپشى» - 35 پايىز،
«پەداگوگ-مودەراتور» - 30 پايىز.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ بيۋدجەت كودەكسىنىڭ 73-بابىنا سايكەس، مەملەكەتتىك بيۋجەتتەن شىعىنداردىڭ ارتۋىن كوزدەيتىن نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىلەردىڭ جوبالارى مىندەتتى تۇردە رەسپۋبليكالىق بيۋجەتتىك كوميسسيادا قارالۋى ءتيىس، - دەلىنگەن مينيسترلىك تۇسىندىرمەسىندە.
بۇل دەگەنىمىز، 2026-جىلى مۇعالىمدەردىڭ جالاقىسىن كوتەرۋ ماسەلەسى تەك بيۋجەتتىك كوميسسيا قاراپ، ماقۇلداعاننان كەيىن عانا شەشىمىن تابادى دەگەن ءسوز.