جاڭا جىلدان باستاپ تاكسيستەر مەن كۋرەرلەر ءۇشىن نە وزگەرەدى
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى ايتۋار قوشمامبەتوۆ ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعان ازاماتتارعا ارنالعان جەڭىلدەتىلگەن سالىق رەجيمىنىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتىپ، جاڭا ءتارتىپ تابىستان نەبارى 4 پايىز عانا تولەۋدى كوزدەيتىنىن جانە بۇل مەحانيزم ءجۇز مىڭداعان ازاماتقا ىڭعايلى شارتتار جاسايتىنىن ايتتى.
ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعان ازاماتتارعا ارنالعان ارنايى رەجيم شامامەن 60 قا جۋىق سالادا ەڭبەك ەتەتىن ازاماتتارعا قاتىستى. ولاردىڭ قاتارىندا تاكسي جۇرگىزۋشىلەرى، كۋرەرلەر جانە باسقا دا ءتۇرلى سالاداعى ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعاندار بار. ەڭ باستىسى - بۇل قىزمەت تۇرلەرىن باستاۋ ءۇشىن جەكە كاسىپكەر (ج ك/ي پ) رەتىندە تىركەلۋدىڭ قاجەتى جوق.
دەپۋتاتتىڭ سوزىنشە، قازىر ەكى جول قاراستىرىلعان.
ءبىرىنشىسى - مەملەكەتتىك موبيلدىك قوسىمشا ارقىلى تىركەلۋ. ازاماتتار قوسىمشاعا تىركەلگەننەن كەيىن تۇسەتىن تابىسىنىڭ 4 پايىزىن عانا تولەيدى. مىسالى، ايىنا 100 مىڭ تەڭگە تاپسا - 4 پايىز، 1 ميلليون تەڭگە تاپسا دا - 4 پايىز. قوسىمشادا بارلىق تولەم اۆتوماتتى تۇردە تىركەلەدى، ەشقانداي قوسىمشا فورما تولتىرۋدىڭ قاجەتى جوق.
ەكىنشىسى - ءىرى پلاتفورمالار ارقىلى جۇمىس ىستەۋ. مىسالى، ياندەكس، Naimi.kz ،Kaspi سياقتى سەرۆيستەردە ارنايى تىركەلۋ مۇمكىندىگى بار. سول پلاتفورمالار ارقىلى تابىس تاۋىپ، ودان 4 پايىز كولەمىندە تولەم جاساپ وتىرۋعا بولادى.
الايدا بۇل رەجيمنىڭ بەلگىلى ءبىر شەكتەۋلەرى بار. ايىنا تۇسەتىن تابىس 1 ميلليون تەڭگەدەن اسپاۋى ءتيىس. دەپۋتاتتىڭ ايتۋىنشا، اۋىل- ايماقتا دا، قالالاردا دا مۇنداي جۇمىسپەن اينالىساتىن ازاماتتار كوپ بولعاندىقتان، جەڭىلدەتىلگەن رەجيم - اسا قاجەتتى تەتىك. ءبىراق ءبىر قيىندىق - وسى رەجيممەن جۇمىس ىستەپ ءجۇرىپ، باسقا بيزنەس اشۋعا رۇقسات جوق. ەگەر ازامات باسقا كاسىپپەن اينالىسا باستاسا، ەكى رەجيمدى قاتار قولدانا المايدى، - دەيدى قوشمامبەتوۆ.
ايتۋار قوشمامبەتوۆ بۇل ماسەلەنى بۇرىن دا كوتەرگەنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ پىكىرىنشە، پاتەرىن جالعا بەرەتىندەر نەمەسە باسقا قىزمەت كورسەتەتىن ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعان ازاماتتاردى كەرىسىنشە ىنتالاندىرۋ قاجەت.
ادام نەعۇرلىم كوپ جۇمىس ىستەپ، كوبىرەك تابىس تاپسا، سوعۇرلىم جاقسى. ال مەملەكەت تاراپىنان بۇل جەردە ءبىراز شەكتەۋ بار، - دەدى دەپۋتات.
ونىڭ ايتۋىنشا، 4 پايىزدىق مولشەرلەمە - وتە ىڭعايلى ءارى جەڭىل سالىق. بۇعان دەيىن كەيبىر ازاماتتار بۇدان دا از تولەگەنىمەن، ول كەزدە رەتتەلمەگەن پلاتفورمالار مەن تۇسىنىكسىز تەتىكتەر قيىندىق تۋعىزعان. ءقازىر بارلىق مەحانيزم جۇيەلەنىپ، تولەم جاساۋ ءتارتىبى ايقىندالعان.
بۇل 4 پايىزدى كوپ نەمەسە از دەپ داۋعا سالۋدىڭ قاجەتى جوق. قاراپايىم ازامات جالاقىسىنان شامامەن 40 پايىزعا دەيىن ۇستايدى. ونىمەن سالىستىرعاندا 4 پايىز - ون ەسە از. سوندىقتان بۇل وتە جەڭىل رەجيم دەپ ويلايمىن، - دەدى ءماجىلىس دەپۋتاتى.
ەسكە سالا كەتەيىك، 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ ەلىمىزدە جاڭا سالىق كودەكسى كۇشىنە ەنەدى.