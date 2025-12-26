جاڭا جىلدان باستاپ مۇگەدەكتىگى بار جاندارعا جاردەماقى 10 پايىزعا وسەدى
استانا. KAZINFORM – ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ۆيتسە-ءمينيسترى ۆيكتوريا شەگاي مۇگەدەكتىگى بار ادامداردى الەۋمەتتىك قورعاۋعا قاتىستى جۇمىستارعا تۇسىنىك بەردى.
- 2025-جىلدان باستاپ مۇگەدەكتىكتى ءداستۇرلى الەۋمەتتىك جانە مەديتسينالىق مودەلدەردەن الەۋمەتتىك-قۇقىق قورعاۋ مودەلىنە كوشۋىن كوزدەيتىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا ينكليۋزيۆتى ساياسات تۇجىرىمداماسى ىسكە اسىرىلىپ وتىر. جاڭا مودەلدى ەنگىزۋ جۇمىسپەن قامتۋ جانە الەۋمەتتىك قىزمەتتەر ساپاسىن ارتتىرۋعا، ەكونوميكالىق دەربەستىك دەڭگەيىنە قول جەتكىزۋگە ىقپال ەتەدى. تۇجىرىمدامانىڭ 13 باعىتى بويىنشا مەملەكەتتىك ورگاندار اكىمدىكتەرمەن بىرلەسىپ 52 ءىس-شارا ىسكە اسىرادى، - دەدى ۆ. شەگاي ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندەگى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستاندا 750 مىڭنان استام ادامنىڭ مۇگەدەكتىگى بار. سونىڭ اراسىندا 18 جاستان اسقان ەرەسەكتەر سانى 630 مىڭنان استام نەمەسە 84 پايىزى، ال مۇگەدەكتىگى بار بالالاردىڭ سانى - 120 مىڭ.
- مۇگەدەكتىگى بويىنشا مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك جاردەماقىلار - ەل ازاماتتارىنىڭ كونستيتۋتسيالىق كەپىلدىكتەرىنىڭ ءبىرى. ولار ەڭبەك ءوتىلى مەن جۇمىسىنىڭ بولۋىنا قاراماستان تولەنەدى. جاردەماقى مولشەرى مۇگەدەكتىكتىڭ توبىنا جانە سەبەبىنە بايلانىستى. جىل سايىن ينفلياتسيا دەڭگەيىن ەسكەرە وتىرىپ، ولاردى يندەكستەۋ جۇرگىزىلەدى. ماسەلەن، 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ ولاردىڭ مولشەرى 10 پايىزعا وسەدى، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، 2025-جىلعى 1-جەلتوقسانداعى جاعداي بويىنشا مۇگەدەكتىگى بويىنشا جاردەماقىلاردى 543,1 مىڭ ادام الدى. جىل باسىنان تولەمدەرگە 467,2 ميلليارد تەڭگە باعىتتالدى.
مينيسترلىك اقپاراتىنا قاراعاندا، جاردەماقى مولشەرى 2025-جىلى 55 مىڭ تەڭگەدەن 102 مىڭ تەڭگە ارالىعىندا. جاردەماقىنىڭ ورتاشا مولشەرى - 78822 تەڭگە.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، جىل باسىنان بەرى مۇگەدەكتىك توبىن بەلگىلەۋ ءۇشىن مەديتسينالىق-الەۋمەتتىك ساراپتاما جۇرگىزۋدىڭ سىرتتاي فورماتى بويىنشا پيلوتتىق جوبانى ىسكە اسىرۋ شەڭبەرىندە قازاقستاننىڭ بارلىق وڭىرلەرىنەن 99,6 مىڭ ءوتىنىم قارالدى.