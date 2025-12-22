جاڭا جىلدان باستاپ ەلدە قۇجاتتاردى راسىمدەۋ قۇنى قانشالىقتى وسەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا 2026 -جىلعى 1- قاڭتاردان باستاپ ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشتىڭ (ا ە ك) وسۋىنە بايلانىستى ءبىرقاتار قۇجاتتاردى راسىمدەۋ قۇنى قىمباتتايدى.
- 2025 -جىلعى 8 - جەلتوقساندا قابىلدانعان «2026- 2028 -جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت تۋرالى» زاڭعا سايكەس، 2026 -جىلى اەك مولشەرى 4325 تەڭگە بولىپ بەلگىلەندى. ال 2025 -جىلى بۇل كورسەتكىش 3932 تەڭگە بولعان. وسىعان بايلانىستى مەملەكەتتىك باج مولشەرى دە وسەدى، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
اتاپ ايتقاندا، 36 بەتتەن تۇراتىن قاراپايىم پاسپورتتى راسىمدەۋ قۇنى 8 ا ە ك (34600 تەڭگە). 2025 -جىلى بۇل قىزمەت 31456 تەڭگە بولعان. سونداي-اق 48 بەتتەن تۇراتىن پاسپورت ءۇشىن 12 ا ە ك (51900 تەڭگە) تولەۋ قاجەت، ال 2025 -جىلى ونىڭ قۇنى 47184 تەڭگە بولدى. بالالار پاسپورتى 4 ا ە ك- كە (17300 تەڭگە) تەڭ. 2025 -جىلى بۇل كورسەتكىش 15728 تەڭگە بولعان.
سونىمەن قاتار جەكە كۋالىكتى العاش رەت الۋ جانە مەرزىمى اياقتالۋىنا بايلانىستى اۋىستىرۋ تەگىن بولىپ قالا بەرەدى. الايدا جەكە كۋالىك جوعالعان جاعدايدا ونى قالپىنا كەلتىرۋ ءۇشىن 0,2 ا ە ك (865 تەڭگە) تولەۋ قاجەت. ەگەر جەكە كۋالىك ەكىنشى رەت جوعالسا، مەملەكەتتىك باج مولشەرى 1 ا ە ك - 4325 تەڭگە. ال جۇرگىزۋشى كۋالىگىن راسىمدەۋ قۇنى 1,25 ا ە ك بولادى، ياعني 5406 تەڭگە.
سونداي-اق نەكەنى تىركەۋ دە قىمباتتايدى. نەكە تۋرالى كۋالىك ءۇشىن 1 ا ە ك - 4325 تەڭگە تولەۋ قاجەت. ال نەكەنى بۇزۋ ءۇشىن الىناتىن مەملەكەتتىك باج 2 ا ە ك، ياعني 8650 تەڭگە، ال 2025 -جىلى بۇل سوما 7864 تەڭگە بولعان. تۋۋ تۋرالى كۋالىك بۇرىنعىداي تەگىن بەرىلەدى. دەگەنمەن، ول جوعالعان جاعدايدا قۇجاتتى قايتا الۋ ءۇشىن 0,5 ا ە ك - 2 163 تەڭگە تولەۋ تالاپ ەتىلەدى.
بۇعان دەيىن جاڭا جىلدان باستاپ قازاقستاندا ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش (ا ە ك) 4325 تەڭگە بولادى. بۇل بىرنەشە تولەمنىڭ مولشەرىنە اسەر ەتەدى. Kazinform ءتىلشىسى جاردەماقى، مەملەكەتتىك باج جانە ەڭ ءجيى كەزدەسەتىن قۇقىق بۇزۋ بويىنشا ايىپپۇلدىڭ قانشالىقتى وسەتىنىن ەسەپتەپ شىققان ەدى.