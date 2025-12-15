جاڭا جىلدان باستاپ كىمنىڭ جالاقىسى وسەتىنى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا بەرگەن رەسمي جاۋابىندا جاتتىقتىرۋشى-وقىتۋشىلاردىڭ جالاقىسىنا قاتىستى ماڭىزدى جاڭالىقتى ايتتى، دەپ حابارلايدى Aikyn.kz.
كەلەسى جىلدان باستاپ بالالار مەن جاس وسپىرىمدەر سپورت مەكتەپتەرىندە ەڭبەك ەتەتىن جاتتىقتىرۋشى-وقىتۋشىلارعا بىلىكتىلىك شەبەرلىگى ءۇشىن لاۋازىمدىق جالاقىسىنىڭ 30 پايىزى مولشەرىندە قوسىمشا اقى تولەۋ جوسپارلانىپ وتىر.
بۇل ماقساتتا 2025-2028-جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋجەت جوباسىندا 1,8 ميلليارد تەڭگە قاراستىرىلعان. قازىرگى ۋاقىتتا ۇكىمەتتىڭ ءتيىستى قاۋلىسىنا تولىقتىرۋلار ازىرلەنىپ، كەلىسۋ پروتسەسىنەن وتۋدە، - دەدى بەكتەنوۆ.
سونىمەن قاتار، قولدانىستاعى زاڭناما اياسىندا رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالار مەن وبلىستىق اكىمدىكتەر جەرگىلىكتى بيۋجەت ەسەبىنەن سپورت سالاسى قىزمەتكەرلەرىنە ۇستەمەاقى تاعايىنداۋعا، ال اۋىلدىق جەرلەردە جۇمىس ىستەيتىن ماماندارعا لاۋازىمدىق جالاقىسىنىڭ كەمىندە 25 پايىزىن قۇرايتىن قوسىمشا اقى تولەۋگە قۇقىلى.
ايتا كەتەيىك، دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت ۇيىمدارىندا قىزمەت ەتەتىن جاتتىقتىرۋشىلار ازاماتتىق قىزمەتشىلەر قاتارىنا جاتادى. ۇكىمەت قاۋلىسىنا سايكەس، ولاردىڭ جالاقىسى جىل سايىن 20 پايىزعا ءوسىپ وتىرۋى ءتيىس.