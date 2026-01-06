جاڭا جىلدا پوليتسياعا 11 مىڭنان استام قوڭىراۋ ءتۇستى - ءى ءى م
استانا. KAZINFORM - ق ر ىشكى ىستەر مينيسترلىگى ەل اۋماعىندا جاڭا جىل مەرەكەسىنىڭ تىنىش ءارى قاۋىپسىز وتكەنىن حابارلادى. مينيسترلىكتىڭ مالىمدەۋىنشە، مەرەكەلىك كەزەڭدە پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى كۇشەيتىلگەن قىزمەت رەجيمىنە كوشكەن.
31-جەلتوقسان مەن 1-قاڭتار ارالىعىندا پوليتسيانىڭ «102» جەدەل جەلىسىنە 11448 قوڭىراۋ تۇسكەن. ونىڭ ىشىندە 3082 ءوتىنىش تۇنگى ۋاقىتتا تىركەلگەن. حابارلامالاردىڭ باسىم بولىگى انىقتاما الۋ سيپاتىندا بولعان.
ءى ءى م مالىمەتىنشە، تۇرعىندار كوبىنە پيروتەحنيكالىق بۇيىمداردى پايدالانۋ ءتارتىبى، مۇز ايدىندارى مەن جاڭا جىلدىق شىرشالاردىڭ ورنالاسقان جەرى تۋرالى سۇراعان. سونىمەن قاتار سىرعاناقتاردا اداسىپ كەتكەن بالالار، دۇرىس قويىلماعان كولىكتەر مەن جولدان شىعۋعا بايلانىستى قيىندىقتار جونىندە دە حابارلامالار تۇسكەن.
جالپى العاندا، ۆەدومستۆو دەرەگىنە سايكەس، جاڭا جىل ءتۇنى ەلدە ەلەۋلى قۇقىقبۇزۋشىلىقتار تىركەلمەگەن. قوعامدىق ورىندار مەن كوشەلەردە اۋىر جانە اسا اۋىر قىلمىستار بولماعان.
ايتا كەتەيىك، الماتىدا جاڭا جىل ءتۇنى پيروتەحنيكادان 20 ادام زارداپ شەككەن.