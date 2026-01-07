جاڭا جىلدا قىتايدان قازاقستان مەن وزبەكستانعا كەلگەن تۋريستەر لەگى ەكى ەسەگە ارتتى
استانا. قازاقپارات - 1- 3 قاڭتار ارالىعىنداعى جاڭا جىلدىق دەمالىس كەزەڭىندە ازيا قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنان شىققان تۋريستەر ءۇشىن ەڭ تانىمال ساياحات باعىتىنا اينالدى. بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى جەرگىلىكتى ب ا ق- قا سىلتەمە جاساپ حابارلادى.
Qunar جەتەكشى تۋريستىك ونلاين-پلاتفورماسىنىڭ ەسەبىنە سايكەس، جاڭا جىل مەرەكەسى كەزىندە شەتەلگە ساياحاتتاۋدى جوسپارلاعان قىتايلىق تۋريستەردىڭ تاڭداۋى ازيا ەلدەرىنە تۇسكەن. ال شەتەلدىك باعىتتار بويىنشا سەۋل كوش باسىندا.
الايدا ەڭ ايقىن ءوسىم قازاقستان، وزبەكستان جانە گرۋزيا ەلدەرىندە بايقالدى. بۇل مەملەكەتتەرگە اۋە بيلەتتەرىن برونداۋ سانى وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا ەكى ەسەگە ارتقان. سالا ساراپشىلارى مۇنداي جوعارى سۇرانىستى ق ح ر ازاماتتارى ءۇشىن ۆيزاسىز رەجيمنىڭ ەنگىزىلۋىمەن بايلانىستىرىپ وتىر.
سونىمەن قاتار، ەلدەرگە كەلەتىن كىرمە تۋريزم سەگمەنتىندە دە شەتەلدىك قوناقتاردىڭ كۇرت كوبەيۋى تىركەلدى. ەرەكشە قىزىعۋشىلىق قىتايدىڭ وڭتۇستىگىندە ورنالاسقان حاينان ارالدىق پروۆينتسياسىنا اۋدى. بۇعان وتكەن جىلدىڭ جەلتوقسان ايىندا بۇكىل ارال اۋماعىندا «تاۋەلسىز كەدەندىك وپەراتسيالار» رەجيمىنىڭ ىسكە قوسىلۋى سەبەپ بولىپ، تۋريستىك نارىقتىڭ جاندانۋىنا سەرپىن بەردى.
شەتەلدىك ازاماتتار اراسىندا برونداۋ كورسەتكىشىنىڭ ءوسۋ قارقىنى بويىنشا سانيا قالاسى كوش باستادى - بۇل جەردە كورسەتكىش 5 ەسەگە ارتقان. ال حايكوۋ قالاسىندا برونداۋ كولەمى 3 ەسەگە ءوستى. قاڭتاردىڭ باسىندا حاينانعا كەلگەن شەتەلدىك تۋريستەردىڭ نەگىزگى لەگىن مالايزيا، تايلاند، وڭتۇستىك كورەيا، ۆەتنام، اۋستراليا جانە رەسەي ەلدەرىنىڭ ازاماتتارى قۇرادى.