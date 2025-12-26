جاڭا جىلدا مۇعالىمدەرگە جاپپاي سىياقى بەرىلە مە - مينيسترلىك جاۋابى
استانا. KAZINFORM - ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى ورتا ءبىلىم بەرۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى جۇماشيەۆ قانىبەككە وسىنداي سۇراق قويىلدى.
- مەملەكەتتىك مەيرامدار قارساڭىندا تولەنەتىن سىياقى ءار ءبىلىم بەرۋ ۇيىمىنىڭ جىلدىق بيۋجەتىنەن ۇنەمدەلگەن قارجى ەسەبىنەن بەرىلەدى. بىزگە كەلگەن اقپارات بويىنشا، اسىرەسە باسقارۋ فورماسى وزگەرگەن، شارۋاشىلىق جۇرگىزۋ قۇقىعىنا يە بولعان مەكتەپتەردە بۇل جاعىنان جاقسى ءۇردىس بار. ءار مەملەكەتتىك مەيرام قارساڭىندا پەداگوگتەرگە بەلگىلى ءبىر سىياقى تولەنىپ وتىر. سىياقى تەك مەكتەپ بيۋجەتىنەن ۇنەمدەلگەن قارجى ەسەبىنەن تولەنەدى، - دەپ جاۋاپ بەردى جۇماشيەۆ قانىبەك.
ونىڭ ايتۋىنشا، مۇعالىمدەردىڭ مەيرام سايىن سىياقى الۋ ماسەلەسى ءار اۋداننىڭ قارجىلىق مۇمكىندىگىنە بايلانىستى.
- ءبىر ەسكەرەتىن ماسەلە بار. ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىندە تىگىنەن، ۆەرتيكالدى باسقارۋ جۇيەسى ورنىققان. مىسالى، ءبىلىم باسقارمالارىنا اۋداندىق ءبىلىم بولىمدەرى، ول بولىمدەرگە مەكتەپتەر باعىنىشتى. ءار اۋداندىق ءبىلىم ءبولىمىنىڭ قارجىسى بولەك-بولەك جاساقتالادى. ەلىمىزدە 8 مىڭ مەكتەپ بولسا، 220 اۋداندىق ءبىلىم بولىمدەرى وسى ءبىلىم وشاقتارىنىڭ جىلدىق قارجى ەسەپتەرىن قابىلداپ، جاڭا جىلداعى قارجى قورىن بەكىتىپ وتىرادى. سوندىقتان بۇل ماسەلە تىكەلەي سول اۋداننىڭ نەمەسە قالانىڭ بيۋجەتتەگى كىرىسىنە بايلانىستى. سىياقى ماسەلەسى قاي اۋداندا قارجى تابۋ كوزى كوپ بولسا، مەكتەپتەرگە تەڭ ءبولىپ بەرىلسە، سىياقى الۋ ىقتيمالدىعى جوعارى، - دەدى كوميتەت باسشىسى.
ەسكە سالساق، ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ بانك توپ-مەنەدجەرلەرىنىڭ 1,7 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە سىياقى العانى تۋرالى اقپاراتقا تۇسىنىكتەمە بەرگەن بولاتىن.