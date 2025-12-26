جاڭا جىلعا دەيىن كوپ نارسە شەشىلۋى مۇمكىن: زەلەنسكي ترامپپەن كەزدەسەتىنىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي جاقىن ارادا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپپەن كەزدەسەدى.
زەلەنسكي بۇل تۋرالى ءوزىنىڭ Telegram ارناسىندا حابارلادى.
ۋكراينا كوشباسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، ۋكراينا ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جانە قورعانىس كەڭەسىنىڭ حاتشىسى رۋستەم ۋمەروۆ وعان امەريكالىق تاراپپەن سوڭعى بايلانىس تۋرالى اقپارات بەردى.
- ءبىز ءبىر كۇندى دە بوسقا وتكىزبەيمىز. جاقىن ارادا پرەزيدەنت ترامپپەن جوعارى دەڭگەيدە كەزدەسۋگە كەلىستىك. جاڭا جىلعا دەيىن كوپ نارسە شەشىلۋى مۇمكىن. ۋكراينا جاساسىن! - دەپ جازدى زەلەنسكي.
ەكى كوشباسشىنىڭ كەزدەسۋى قايدا جانە قاشان وتەتىنى ءالى بەلگىسىز.
The Kyiv Post باسىلىمىنىڭ حابارلاۋىنشا، ول ا ق ش- تا 28-جەلتوقساندا ترامپتىڭ فلوريداداعى مار-ا-لاگوداعى جەكە رەزيدەنتسياسىندا ءوتۋى مۇمكىن.
2025-جىلى ۆلاديمير زەلەنسكي اق ءۇي باسشىسىمەن كەلىسسوز جۇرگىزۋ ءۇشىن ا ق ش- قا ءۇش رەت باردى، سوڭعىسى 17-قازاندا بولدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىنگى زەلەنسكي مەن ا ق ش دەلەگاتسياسى اراسىنداعى كەلىسسوز 5 ساعاتتان اسا ۋاقىتقا سوزىلعان ەدى.
زەلەنسكي ترامپتىڭ ۋكرايناعا قاتىستى بەيبىتشىلىك جوسپارىن جاريالادى.