    17:12, 26 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    جاڭا جىلعا دەيىن كوپ نارسە شەشىلۋى مۇمكىن: زەلەنسكي ترامپپەن كەزدەسەتىنىن ايتتى

    استانا. KAZINFORM - ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي جاقىن ارادا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپپەن كەزدەسەدى.

    Фото: Report.az

    زەلەنسكي بۇل تۋرالى ءوزىنىڭ Telegram ارناسىندا حابارلادى.

    ۋكراينا كوشباسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، ۋكراينا ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جانە قورعانىس كەڭەسىنىڭ حاتشىسى رۋستەم ۋمەروۆ وعان امەريكالىق تاراپپەن سوڭعى بايلانىس تۋرالى اقپارات بەردى.

    - ءبىز ءبىر كۇندى دە بوسقا وتكىزبەيمىز. جاقىن ارادا پرەزيدەنت ترامپپەن جوعارى دەڭگەيدە كەزدەسۋگە كەلىستىك. جاڭا جىلعا دەيىن كوپ نارسە شەشىلۋى مۇمكىن. ۋكراينا جاساسىن! - دەپ جازدى زەلەنسكي.

    ەكى كوشباسشىنىڭ كەزدەسۋى قايدا جانە قاشان وتەتىنى ءالى بەلگىسىز.

    The Kyiv Post باسىلىمىنىڭ حابارلاۋىنشا، ول ا ق ش- تا 28-جەلتوقساندا ترامپتىڭ فلوريداداعى مار-ا-لاگوداعى جەكە رەزيدەنتسياسىندا ءوتۋى مۇمكىن.

    2025-جىلى ۆلاديمير زەلەنسكي اق ءۇي باسشىسىمەن كەلىسسوز جۇرگىزۋ ءۇشىن ا ق ش- قا ءۇش رەت باردى، سوڭعىسى 17-قازاندا بولدى.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىنگى زەلەنسكي مەن ا ق ش دەلەگاتسياسى اراسىنداعى كەلىسسوز 5 ساعاتتان اسا ۋاقىتقا سوزىلعان ەدى.

    زەلەنسكي ترامپتىڭ ۋكرايناعا قاتىستى بەيبىتشىلىك جوسپارىن جاريالادى.

