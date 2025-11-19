جاڭا جىل قارساڭىندا ازىق-تۇلىك باعاسى قىمباتتاي ما
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين جاڭا جىل الدىندا ازىق-تۇلىك باعاسى قالاي قۇبىلاتىنى تۋرالى پىكىر ءبىلدىردى.
- بۇل باعىتتا جۇمىس ىستەپ جاتىرمىز. بىلتىر جاڭا جىل قارساڭىنداعى كەزەڭدى ايتارلىقتاي قالىپتى وتكەردىك. بيىل دا سولاي بولادى دەپ ۇمىتتەنەمىز. جاڭا جىلعا قاراي باعانىڭ اجيوتاجى بولادى دەپ ويلامايمىن. جاڭا جىل جاقىنداعان كەزدە ستاندارتتى، بەلگىلى ءبىر قىمباتتاۋ بولاتىن شىعار. ءبىراق جاپپاي ءوسۋ بولمايدى، - دەدى ول ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىن ءوتىپ جاتقان باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
سونداي-اق، ۆيتسە-پرەمەر قازىرگى ينفلياتسيانىڭ سەبەبىنە قانداي فاكتورلار اسەر ەتىپ جاتقانىن ايتا كەلىپ، ۇكىمەت پەن ۇلتتىق بانك قابىلدايتىن 3 جىلدىق باعدارلاما سول سەبەپتەردى جويۋعا ارنالعانىن ەسكە سالدى.
- قازىرگى ينفلياتسيانىڭ سەبەپتەرىن بۇعان دەيىن تالاي ايتتىم. 2026، 2027 -جىلدارى احۋالدى تۇزەتە الامىز دەپ ويلايمىن، - دەدى سەرىك جۇمانعارين.
ايتا كەتۋ كەرەك، بۇگىن ۇكىمەتتىڭ، ۇلتتىق بانكتىڭ جانە قارجى نارىعىن رەتتەۋ اگەنتتىگىنىڭ ماكروەكونوميكالىق تۇراقتاندىرۋ جانە حالىقتىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋ جونىندەگى 3 جىلدىق بىرلەسكەن ءىس-قيمىل باعدارلاماسى تانىستىرىلدى.
بۇدان بۇرىن جۇمانعارين ىشكى نارىقتى قامتۋدا ماسەلە تۋىنداسا، كارتوپ ەكسپورتىنا تىيىم سالىناتىنىن ايتتى.