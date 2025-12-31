جاڭا جىل ءۇشىن جازىلماعان اندەر قالايشا مەرەكەنىڭ سيمۆولىنا اينالدى؟
استانا. قازاقپارات - جاڭا جىل - كۇنتىزبەدەگى داتا عانا ەمەس، ورتاق كوڭىل كۇي. الەمنىڭ ءار تۇكپىرىندە بۇل ءسات بىردەي اۋەندەرمەن قارسى الىنادى. ءتىلى، تاريحى، مادەنيەتى بولەك حالىقتاردى بىرىكتىرەتىن اندەر بار. سولاردىڭ ىشىندە ەڭ تانىمال ەكەۋى - Jingle Bells پەن Happy New Year. بۇل ەكى ءان جاڭا جىلدى ءارتۇرلى سەزىممەن كورسەتەدى. ءبىرى مەرەكەلىك شاتتىقتى، ەكىنشىسى ۇمىتكە جەتەلەيدى. ءبىراق ەكەۋىن بىرىكتىرەتىن نارسە بار. ول ۋاقىت وتە كەلە ولار جەكە ءان ەمەس، جاھاندىق جاڭاجىلدىق بەلگىگە اينالدى.
جاڭا جىلعا ارنالماعان ءان
Jingle Bells اتتى ءان 1857-جىلى ا ق ش-تا جازىلدى. اۆتورى دجەيمس لورد پيرپونت. ءاننىڭ العاشقى اتاۋى One Horse Open Sleigh (سوزبە-ءسوز اۋدارماسى «ءبىر ات جەگىلگەن اشىق شانا»). ول روجدەستۆوعا دا، جاڭا جىلعا دا ارنالماعان، ا ق ش-تا قاراشانىڭ ءتورتىنشى بەيسەنبىسىندە اتاپ وتىلەتىن «العىس ايتۋ كۇنى» مەرەكەسىنە بايلانىستى ورىندالعان.
ماتىنىندە ءدىني مازمۇن جوق. قىسقى جول، شانا، ات، قوڭىراۋ ءۇنى ءبارى دە كۇندەلىكتى ءومىردىڭ كورىنىسى عانا. ءبىراق ءدال وسى قاراپايىم سيۋجەت ءاندى ۋاقىت وتە كەلە كەز كەلگەن مادەني ورتاعا وڭاي بەيىمدەلەتىن ەتتى.
ءان جاڭاجىلدىق ەمەس بولا تۇرا، XIX عاسىردىڭ سوڭىنا قاراي قىسقى مەرەكەلەرمەن بەرىك بايلانىسا باستادى. راديو، مەكتەپ، قوعامدىق مەرەكەلەر ارقىلى ول بىرتىندەپ مەرەكەلىك سيمۆولعا اينالدى. بۇگىندە بۇل ءاندى ەستىگەن ساتتە جىلدىڭ اۋىساتىنىن كوپ ادام اۆتوماتتى تۇردە سەزەدى.
Jingle Bells نەگە 100 جىلدان اسا ۋاقىت بويى ۇمىتىلماي كەلەدى؟ ونىڭ قۇپياسى مۋزىكالىق قاراپايىمدىلىعىندا. ياعني، اۋەنى قاراپايىم، ىرعاق انىق، قايىرماسى بىردەن ەستە قالادى. ءاندى كاسىبي ورىنداۋشى دا، بالا دا وڭاي ايتا الادى. كەز كەلگەن مۋزىكالىق اسپاپپەن ويناۋعا بولادى. بۇل ونى جاپپاي ورىنداۋعا قولايلى ەتتى. ءماتىنى ناقتى ءبىر يدەولوگياعا، ەلگە نەمەسە وقيعاعا بايلانباعان. قىسقى قوزعالىس، كۇلكى، جول… سوندىقتان بۇل ءاندى تىڭداۋ ءۇشىن ارنايى دايىندىق تا، ءتۇسىندىرۋ دە قاجەت ەمەس.
Jingle Bells ءانىنىڭ مازمۇندىق اۋدارماسى:
قار ۇستىمەن شانا سىرعىپ بارادى،
الدا - جول، ارتتا - ءىز عانا.
قوڭىراۋ سىڭعىرى كۇلكىگە قوسىلىپ،
قىسقى سارىنعا باسادى.
بۇل - اسىعىس ەمەس، ەركىن قوزعالىس،
سۋىقتا دا جىلىنعان ءسات.
جول ۇستىندەگى قاراپايىم قۋانىش،
قىسقا ءتان جەڭىل شاتتىق كۇيى.
كوڭىل كۇي ەمەس، ءۇمىت سىيلايتىن جاڭا جىل ءانى
Happy New Year دەپ اتالاتىن ءان 1980-جىلى شىقتى. بۇل كەزەڭ ABBA ءۇشىن شىعارماشىلىق تۇرعىدان قيىن ۋاقىت ەدى. ءان جاڭا جىلدى شاتتىقتىڭ شەگى رەتىندە ەمەس، وتكەنگە قارايتىن، بولاشاققا بولجايتىن ءسات رەتىندە كورسەتەدى.
ماتىنىندە سالتانات جوق. كەرىسىنشە، بەلگىسىزدىك، ءۇمىت پەن كۇمان قاتار جۇرەدى. قىرعيقاباق سوعىس، يادرولىق قاۋىپ، بولاشاققا سەنىمنىڭ السىرەۋى، ءبارى دە سول ءداۋىردىڭ جالپى كوڭىل كۇيى اندە سەزىلەدى. سوندىقتان بۇل ءان بي ءۇشىن ەمەس، تىڭداۋ ءۇشىن جازىلعانداي.
Happy New Year مەرەكەلىك فون ەمەس، جاڭا جىلداعى سيمۆولعا اينالدى. ءاننىڭ الەمگە تارالۋى دا وسىدان شىعار، ول ءار ادامنىڭ جەكە وي- سەزىمىمەن، جەكە ۇمىتىمەن ۇندەسەدى.
Happy New Year نەگە الەمگە تارادى؟ Happy New Year الەمدىك جاڭا جىل انىنە اينالۋىنا ونىڭ سالتاناتتى ەمەس سيپاتى اسەر ەتتى. اۋەنى باياۋ، سوزدەرى انىق، قايىرماسى قاراپايىم. ءاندى ءتۇسىنۋ ءۇشىن بەلگىلى ءبىر مادەني كود قاجەت ەمەس. ماتىندەگى نەگىزگى سەزىم - ءۇمىت. ول ناقتى ۋادە ەمەس، تەك مۇمكىندىك رەتىندە ايتىلادى. سوندىقتان ءان ءار ەلدە، ءار كەزەڭدە جاڭاشا قابىلدانادى. بىرەۋلەر ءۇشىن بۇل جاڭا باستاۋعا سەنىم، بىرەۋلەر ءۇشىن وتكەن جىلمەن قوشتاسۋ.
Happy New Year ءانىنىڭ ماعىنالىق اۋدارماسى:
جاڭا جىل كەلدى،
ءبىراق ول تەك قۋانىش ەمەس.
وتكەنگە قاراپ،
الدا نە كۇتىپ تۇرعانىن ويلايتىن ءسات.
ءۇمىت بار، ءبىراق سەنىم تولىق ەمەس،
ارماندار بار، ءبىراق ءبارى ورىندالار ما - بەلگىسىز.
ادام جاڭا جىلدى قارسى الىپ تۇرىپ،
ءوز- وزىمەن ءۇنسىز اڭگىمەگە كىرىسەدى.
بۇل - دابىرالى مەرەكە ەمەس،
ىشكى ەسەپ، ىشتەي تىلەك.
جاڭا جىل - ۋادە ەمەس،
تەك تاعى ءبىر مۇمكىندىك.
بۇل ەكى ءان جاڭا جىلدى ەكى ءتۇرلى جاعىنان كورسەتەدى. Jingle Bells - قوزعالىس بولسا، Happy New Year - رۋحاني اڭگىمە. ءبىرى جاڭا جىلدى باستالاتىن دۋمان رەتىندە سەزدىرسە، ەكىنشىسى ونى سەزىنىپ قارسى الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. وسى ايىرماشىلىق ولاردى قارسى قويماي، كەرىسىنشە ءبىر مەرەكەنىڭ ىشىندە قاتار جۇرۋىنە جول اشادى.